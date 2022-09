Sega Dreamcast: ils lanceront une nouvelle version de l’unité de mémoire visuelle compatible avec PC

Dans les années 1990, la société de jeux vidéo SEGA lancé votre console casting de rêve au Japon, en Amérique et en Europe, étant l’un des appareils de jeu les plus modernes de son temps, mettant en œuvre des années plus tard le Unité de mémoire visuelle Segaune carte mémoire avec un écran LCD qui servait de complément à la console et même aux machines d’arcade de la société Naomi.

Les joueurs qui ont réussi à avoir un Sega Dreamcast à cette époque ont toujours voulu qu’une deuxième version de l’appareil Sega soit présentée, et il semble que leurs demandes soient sur le point d’être satisfaites, puisque la société Dreamware Enterprise vient de développer le Visual Memory Unit 2 , améliorant celui qui est sorti à l’origine pour la console.

Intégrant à nouveau l’écran LCD, la nouvelle version du plug-in Sega Dreamcast disposera d’une carte de stockage microSD, d’une capacité de 128 Ko. Désormais, il peut être rechargé grâce à sa batterie rechargeable d’entrée USB-C et à sa compatibilité avec certains mini-jeux.

La nouvelle implémentation de l’appareil est qu’il aura désormais une connectivité PC, ayant sa propre interface pour les fenêtres. À l’heure actuelle, on sait que VM2 est développé par une seule personne en Grèce. La collecte de fonds pour le projet touche à sa fin, recueillant plus de 85 000 €.

Le Visual Memory Unit 2 coûtera 314 €, ce qui en fait un objet de collection parfait pour ceux qui ont grandi avec la Sega Dreamcast. Si vous possédez toujours l’une de ces consoles, l’appareil promet d’être entièrement fonctionnel, accompagnant l’expérience de jeu sur console.