Avatar de James Cameron aura une nouvelle attraction à Disneyland

Une nouvelle attraction basée sur la »franchise de films »Avatar » de James Cameron va venir a station balnéaire de Disneyland situé à Anaheim, en Californie. Le PDG de The Walt Disney Company, Bob Igera dévoilé l’attraction qui s’appellera »Avatar Experience ».

L’attraction sera disponible au parc Disneyland à Anaheim, par opposition au parc Disney California Adventure de l’autre côté de la place. Selon Iger, il y aura des détails supplémentaires sur « l’expérience Avatar » « bientôt », révélant ce que les participants pourront vivre.

La franchise » Avatar » est devenue une partie de Disney à la suite de l’acquisition de la société Renard du 20e siècleun achat qui a été finalisé en 2019. Lors de l’annonce de traction, Igor a déclaré qu »’Avatar » était désormais l’une des principales franchises, considérant qu’ils avaient un excellent moyen d’accumuler le succès.

Même avec la nouvelle attraction, Disney a déjà une zone « Avatar » appelée « Pandore – Le monde d’Avatar », située dans son parc Animal Kingdom au complexe Walt Disney World en Floride. L’attraction a commencé à se développer lorsque la 20th Century Fox a été achetée, avec deux montagnes russes et des boutiques, des présentations et des restaurants dans le film.

Le film Avatar original de Cameron est initialement sorti en salles par 20th Century Fox en décembre 2009. Il se classe actuellement comme le film le plus rentable de tous les temps, avec un total de 2,923 milliards de dollars au box-office.

La suite, »Avatar : la voie de l’eau » est sorti une décennie plus tard, maintenant produit par les célèbres 20th Century Studios, une division de Walt Disney Studios, comme le film original, » The Way of Water » a été un succès commercial, plaçant au numéro 4 l’un des plus hauts films de tous les temps, avec un total de 2,178 milliards de dollars.

» Avatar: The Way of Water » continue d’être diffusé dans les salles, bien qu’à l’avenir, il sera disponible dans le catalogue Disney +.