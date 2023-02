Fast and Furious 10 : date de sortie et premières images de Fast X

in

IMAGES UNIVERSELLES

Le film Vin Diesel mettra en vedette les ajouts de Brie Larson et Jason Momoa. Découvrez en avant-première le prochain pari d’Universal Pictures !

© IMDbVin Diesel revient dans la franchise Fast and Furious.

La franchise de Rapides et furieux est prêt à revenir avec une nouvelle production : X rapide. Le dixième film, mettant en vedette vin Diesel, a publié ses premières images et a confirmé l’arrivée de la bande-annonce officielle. Avec l’ajout de Brie Larsonreconnue pour son travail sur Captain Marvel, s’annonce comme l’une des grandes sorties de 2023. Quelle est votre date de sortie ?

Le pari suivant d’Universal Pictures a présenté sa première avancée dans le magazine Empire. De cette façon, le retour de Vin Diesel a été montré dans la peau de Dominic Toretto, avec sa Dodge Charger classique. Il a également présenté Jason Momoa -le mythique DC Aquaman- qui rejoint ce phénomène pour donner vie à un méchant nommé Dante.

De même, le médium a partagé un regard sur Brie Larson dans la peau de Tess, un personnage dont on ne sait pas encore grand-chose, mais qui promet d’apporter un rôle à l’action pure. De cette façon, l’équipe a déjà montré qu’elle était prête pour ce nouvel opus qui mettra à nouveau en scène des personnages récurrents et qui accueillera un casting impressionnant de nouveaux rôles.

+ Quand est-ce que Fast and Furious 10 est diffusé ?

Selon les rumeurs, rapide et furieux 10 Ce sera l’avant-dernier film de la franchise. « La fin de la route commence »dit Universal Pictures dans l’affiche officielle du film réalisé par louis leterrier. Alors que la bande-annonce officielle arrivera le 10 février, X rapide aura sa première en Amérique latine le 18 mai de cette même année.

Ainsi, des chiffres tels que Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Sung Kang et Nathalie Emmanuel. De leur côté, ils rejoindront le casting Rita Moreno, Alan Ritchson, Michael Rooker et Daniela Melchior. Tous travailleront sous le scénario de Justin Lin et Dan Mazeau.

