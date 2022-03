Michel Brown : de jouer dans « Pasión de gavilanes 2 » à travailler avec sa femme dans « Pálpito », la nouvelle série Netflix

Lorsque vous partagez une profession avec votre partenaire, vous n’aurez pas toujours l’occasion de travailler ensemble sur un projet, mais si cela se produit, c’est un moment à chérir pour la vie et l’acteur argentin le sait parfaitement. Michel Brunqui est sur le point d’apparaître dans une série de Netflix avec sa femme, la colombienne Marguerite Muñoz.

PLUS D’INFORMATIONS: C’était le retour de Michel Brown dans le rôle de Franco Reyes dans « Pasión de gavilanes 2″

Mais si cela semble suffisant pour couronner la chance des deux d’agir dans la même production, il y a encore un autre détail qui, sans aucun doute, les aura rendus très heureux. Et c’est qu’ils auront des rôles de mari et femme, comme cela se produit dans la vraie vie, donc il y aura beaucoup de chimie.

L’Argentin, qui incarne également Franco Reyes dans la deuxième saison de « Pasión de gavilanes », partagera les rôles avec sa femme dans «Pressentiment”, une série qui arrivera sur la plateforme de streaming susmentionnée en avril.

Michel Brown et Margarita Muñoz ont célébré 9 ans de mariage en février dernier (Michel Brown / Instagram)

MICHEL BROWN ET SA FEMME MARGARITA MUÑOZ AGIRONT DANS UNE SÉRIE NETFLIX COMME MARI ET FEMME

Bien que ce ne soit pas la première fois que les deux partagent des plateaux d’enregistrement, cela ne s’est pas produit depuis longtemps, donc l’émotion de l’Argentin est à la surface, notamment parce qu’il est également ravi que cette nouvelle série Netflix soit un succès.

Lors d’un entretien avec GNP Seguros, il a un peu parlé de «Pressentiment», précisant qu’il est très heureux de porter son amour sur le petit écran.

« Nous partagerons le même set ensemble pour la première fois depuis très longtemps dans cette merveilleuse série sur le trafic d’organes. nos personnages, qui sont mari et femme, sont liés à cela. C’est 14 épisodes qui sortent prochainement sur Netflix »commenté Michel Brun.

COMMENT ÊTES-VOUS VENUS À TRAVAILLER ENSEMBLE ?

Malgré l’excitation de travailler avec votre femme, amener votre amour au travail n’est pas facile et demande beaucoup de professionnalisme pour que tout se passe bien.

Comme les acteurs bien connus qu’ils sont, ils ont tous deux parlé de la façon de gérer cette situation et ont trouvé le moyen idéal pour que leurs sentiments dans la vraie vie aillent parfaitement avec l’histoire.

« Lorsque nous avons commencé à travailler sur les personnages et la série, nous nous sommes dit : ‘Eh bien, essayons de découvrir comment ces personnages sont liés et quelle est la relation entre ces personnages.’ Et nous avons aussi réfléchi un instant et nous avons dit : ‘Essayons de le donner à partir de notre vérité, c’est-à-dire que ce que nous avons a une magie et nous devons en profiter’ »a détaillé l’Argentin.

De plus, il a révélé que dans la nouvelle série son personnage et celui de sa femme ont certaines personnalités différentes.

« Les personnages ont des caractéristiques différentes, mais nous avons choisi la voie de la rencontre en couple sur le plateau et c’était une expérience très intéressante »il ajouta.