Un bébé de 3800 ans dans un pot déterré en Israël

Les archéologues en Israël ont mis au jour un pot vieux de 3800 ans qui contient quelque chose de surprenant – le squelette d’un bébé.

Bien que ces enterrements d’enfants ne soient pas si rares, la raison pour laquelle les enfants ont été enterrés de cette manière est un mystère, a déclaré Yoav Arbel, archéologue de l’Autorité des antiquités d’Israël qui faisait partie de l’équipe qui a trouvé le pot.

«Tu pourrais passer à la chose pratique et dire que les corps étaient si fragiles, [maybe] ils ont ressenti le besoin de le protéger de l’environnement, même s’il est mort « , a déclaré Arbel à 45Secondes.fr. » Mais il y a toujours l’interprétation que le pot est presque comme un utérus, donc fondamentalement l’idée est de revenir [the] bébé de retour dans la Terre Mère, ou dans la protection symbolique de sa mère. «

En relation: Photos: Une promenade dans le vieux Jaffa d’Israël

La ville de Jaffa, vieille de 4000 ans, où le bocal a été trouvé, est la partie la plus ancienne de Tel Aviv, la deuxième ville la plus peuplée d’Israël après Jérusalem. C’était l’une des premières villes portuaires au monde, et a été presque continuellement occupée depuis environ 900 avant JC, a déclaré Arbel

« Nous parlons d’une ville qui était dirigée par un grand nombre de personnes différentes », a déclaré Arbel. « Disons que beaucoup de drapeaux ont volé de son mât avant le drapeau israélien d’aujourd’hui. »

Malgré à quel point l’inhumation du bébé semble étrange aux yeux modernes, ce n’est pas une découverte inhabituelle pour la région.

« Il y a différentes périodes où les gens enterrent des enfants dans des bocaux en Israël », a déclaré Arbel. « L’âge du bronze jusqu’à il y a moins de 100 ans. »

Les découvertes ont été détaillées dans le 100e numéro de la revue Atiqot , qui comprend plus de 50 autres études sur l’archéologie de Jaffa.

Image 1 sur 3 Une tuile avec un cachet d’ours trouvée à Jaffa. (Crédit d’image: Clara Amit / Israel Antiquities Authority) Image 2 sur 3 Une pierre avec une croix découverte dans un cimetière d’époque perse situé à Jaffa. (Crédit d’image: Amir Gorzalczany / Autorité des antiquités d’Israël) Image 3 sur 3 Une mosaïque du début de la période byzantine écrite en grec de Jaffa disant, en substance, « C’est la vie! » (Crédit d’image: Nicky Davidov / Autorité des antiquités d’Israël)

Parce que Jaffa a été presque continuellement utilisée pendant quatre millénaires, les autres découvertes décrites dans le journal couvrent les périodes hellénistique, croisée et ottomane. Par exemple, sur un autre site, Arbel et son équipe ont trouvé une grande fosse à ordures remplie de morceaux d’amphores importées (récipients en céramique) datant de la période hellénistique, du quatrième au premier siècle avant JC Ces amphores d’environ 2300 ans, qui ont été utilisés pour contenir du vin, ont été fabriqués sur diverses îles grecques de la mer Égée telles que Rhodes et Kos, a déclaré Arbel. Cette fosse fournit une preuve supplémentaire que les routes commerciales entre Jaffa et la Grèce étaient robustes, a déclaré Arbel.

Les archéologues ont également trouvé: 30 pièces de monnaie datant des périodes hellénistique, croisée (XIIe-XIIIe siècles), ottomane tardive (fin XVIIIe-début XXe) et du mandat britannique (1942); les restes d’au moins deux chevaux et de la poterie datant de l’Empire ottoman; 95 fragments de récipients en verre de l’époque romaine et croisée; et 232 coquillages, dont ceux de la mer Méditerranée, des escargots terrestres et trois boutons en nacre.

Il y a aussi la mosaïque grecque antique, pleine d’esprit, découverte près d’une nécropole du quatrième ou cinquième siècle après J.

En substance, cela signifie « c’est la vie! » et que la mort est le destin partagé de tous, a déclaré Zvi Greenhut, chef du département de publication de l’IAA, à 45Secondes.fr.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.