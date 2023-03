Jujutsu Kaisen : date de sortie confirmée de la deuxième saison

Animé

Une nouvelle bande-annonce et quelques détails du deuxième volet de Jujutsu Kaisen sont arrivés. Il passe en revue tout ce que nous savons et quand il arrive.

© CarteJujutsu Kaisen : date de sortie confirmée de la deuxième saison.

Jujutsu Kaisen Il s’est positionné comme l’une des séries animées préférées du public dans le monde entier, sa deuxième saison est donc ce qui est actuellement le plus attendu. Il s’agit d’une nouvelle version du studio Mappa, après le succès de Homme à la tronçonneuse et la partie 3 de la dernière tranche de shingeki no kyojin. Au cours des dernières heures, un nouvel aperçu et sa date de sortie prévue sont arrivés.

Il s’agit de l’adaptation à l’écran du manga écrit et illustré par Gege Akutami qui a commencé sa diffusion en octobre 2020 jusqu’à l’aboutissement de sa première saison en mars 2021. Plus de deux ans se sont donc écoulés depuis la dernière fois que le fandom a vu les aventures de Yuji Itadori, au-delà du film précédent jujutsu kaisen 0 qui est venu l’année dernière.

+Nouvelle bande-annonce pour Jujutsu Kaisen 2

Une nouvelle édition de l’événement AnimeJapan a lieu ce week-end, où l’émission a eu son panel où le nouveau réalisateur et des membres supplémentaires de la distribution vocale ont été annoncés. Cependant, l’une des nouveautés les plus remarquables de la journée a été la présentation d’une nouvelle bande-annonce dans laquelle les temps des étudiants de Gojo et Geto. Regardez-le ici!

+Quand la deuxième saison de Jujutsu Kaisen est-elle diffusée ?

Cette question est dans l’esprit des fans depuis longtemps et a augmenté depuis Jumpa Fest, un événement dans lequel il a été dit que nous verrions le nouvel opus en 2023. Ensuite, il a été dit qu’il arriverait au milieu de la année, mais finalement ce week-end, il est devenu officiel que la deuxième saison de Jujutsu Kaisen sortira le 6 juillet. Il est visible sur la plateforme croustillant avec un épisode par semaine.

Dans la prochaine version, nous verrons l’adaptation de la « Shibuya Acro »qui marquera un tournant dans la série en montrant le passé de Gojo et Geto comme les étudiants. « Difficultés, regrets, honte… Les sentiments négatifs des humains deviennent des Malédictions qui nous hantent dans notre quotidien. Les malédictions sévissent dans le monde entier et peuvent conduire les gens à de terribles malheurs et même entraîner leur mort. Et ce qui est pire : seule une malédiction peut exorciser une autre malédiction »anticipe son synopsis officiel.

