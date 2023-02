Patrick Stewart taquine les retrouvailles avec Ian McKellen dans le MCU

Les fans de Marvel pourraient très bien voir Patrick Stuart revenez une fois de plus au rôle du professeur X pour un projet à venir, et il pourrait amener un vieil ami. Parler avec Divertissement ce soir pour promouvoir la troisième et dernière saison de Star Trek : PicardStewart a évoqué un retour potentiel à son rôle de professeur X après être revenu pour l’année dernière Doctor Strange dans le multivers de la folie. Il n’a donné aucun détail, mais a taquiné qu’il avait plus à faire dans le monde Marvel avec Ian McKellenqui jouait Magneto, l’ennemi juré de Charles Xavier.





« Charles Xavier ? Eh bien, je cherche à emprunter son fauteuil roulant si nous voulons faire beaucoup plus Star Trek ou se tenir debout devient un peu un problème », a déclaré Stewart. « Je ne peux pas dire ce que l’avenir de Charles pourrait éventuellement réserver. »

Notant à quel point McKellen aimait voir le camée du professeur X dans Docteur étrange 2Stewart a ajouté : « En fait, ça s’est très bien passé. Il a dit quelque chose comme [‘Hey, I would’ve done this!’], Oui c’est vrai. Mais nous n’avons pas fini, Sir Ian et moi-même. Nous sommes… nous avons des plans. »

Bien que rien ne semble gravé dans le marbre à ce stade, Stewart peut être confiant quant à ses chances de revenir en tant que professeur X. Il a récemment déclaré à ComicBook.com que Marvel lui avait dit de « se tenir prêt » pour une apparition dans le suite à venir Dead Pool 3qui ramène Hugh Jackman pour reprendre le sien X Men rôle de Logan / Wolverine. Ce film est encore en train de s’étoffer de manière créative, mais les commentaires de Stewart donnent certainement l’impression que les chances sont plus probables qu’improbables que nous reverrons son Charles Xavier.





Le professeur X reviendra-t-il dans Deadpool 3 ?

Renard du 20e siècle

Tout peut arriver dans le MCU, il est donc très possible que nous voyions à la fois Patrick Stewart et Ian McKellen dans Dead Pool 3, ou peut-être un autre projet. Nous avons autant appris de Stewart reprenant le rôle de Doctor Strange dans le multivers de la foliecar l’acteur avait déclaré en 2017 qu’il se retirait du rôle du professeur X, un rôle qu’il jouait depuis 2000 dans l’original X Men film.

« J’ai réalisé qu’il n’y aura jamais de façon meilleure, plus parfaite, plus sensible, plus émotionnelle et plus belle de dire au revoir à Charles Xavier que ce film », a déclaré Stewart à propos de Logan après avoir regardé une projection du film avec Hugh Jackman, via ComicBook.com. « Alors, j’ai dit [Hugh] le soir même, ‘J’ai fini aussi. C’est fini.' »

Jackman avait également annoncé sa retraite de jouer à Wolverine également, mais comme nous le savons maintenant, il sera de retour dans ce rôle pour Dead Pool 3. Nous saurons si Stewart et McKellen le rejoindront à la sortie du film le 8 novembre 2024.