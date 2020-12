« The Mandalorian »: Une finale de la saison qui rend hommage à la trilogie originale (Critique)

C’est merveilleux d’être fan de «Star Wars» le mois dernier. Non seulement en raison des excellentes sorties annoncées pour la franchise ces dernières semaines, mais également en raison de la grande expérience qui s’est avérée être la deuxième saison de « The Mandalorian», Une série qui avait le lourd fardeau d’être la première production d’action en direct se déroulant dans cet univers.

« La rescousse», Titre qui porte la fin de cette saison, aurait été très attendu comme celui dans lequel on verrait Vacarme faire tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver Grogu, offrant au spectateur un résultat tout à fait passionnant dans lequel ils ont réussi à rendre hommage à la trilogie originale de films.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le spin-off de Boba Fett annoncé à la fin de la saison 2 de « The Mandalorian »

Dès sa première séquence, Roseau Peyton (réalisateur de cet épisode) précise qu’il n’y aura pas de détours. Le bref retour de Docteur Pershing est l’élément de tension nécessaire pour que notre protagoniste obtienne suffisamment d’informations pour atteindre les allées et venues de Moff Gideon. En plus de l’aide de Cara Dune, Boba Fett et Fennec Shand, commande a sollicité l’aide de Bo-katan et Koska.

L’assemblage de cette équipe ne sert pas seulement à montrer un grand nombre de visages connus à l’écran pendant ce qui semble être la bataille finale. C’est une indication du niveau de risque auquel notre protagoniste sera confronté.

S’il y a une chose que les cinéastes nous ont fait comprendre tout au long de la franchise, c’est qu’ils adorent utiliser les approches dans chacune de leurs productions. L’arrivée du groupe sur le bateau de croisière Impérial en est une à forte connotation occidentale, qui nous offre une belle carte postale de quatre femmes puissantes distribuant des coups et des coups de blaster au passage.

De cette brutalité Vacarme vous ne serez pas exempté pendant votre voyage sur le navire, en faisant l’expérience de première main ce que signifie faire face à l’un des Soldats noirs, dont la confrontation est presque dévastatrice.

C’est une étrange confrontation entre Vacarme et Gédéon C’est celui qui, malgré sa brièveté, fait partie des moments forts de l’épisode. Nous avons pu témoigner de son habileté à tromper dans une torsion plutôt ingénieuse avec le Sabre noir, indiquant que peut-être nous n’avons pas vu le dernier de ce personnage dans la série.

Le scénario de Jon Favreau sait récupérer l’idée de maintenir les héros dans une situation où ils sont complètement entourés et sans évasion apparente, comme il le ferait dans la première saison. Cela conduirait à l’une des entrées les plus épiques depuis la séquence des coureurs dans « Voleur».

« La tragédie« Avait déjà anticipé l’apparition d’un chevalier Jedi dans la série, et de nombreux fans l’auraient anticipé en particulier, dont l’arrivée dans le X-Wing Il a dû laisser échapper des cris d’émotion chez plus d’un spectateur. Et c’est que la série a ramené et dans toute sa splendeur un jeune homme Luke Skywalker.

Avec des parallèles forts avec la séquence Vader mentionnée précédemment, cette figurine à capuchon fait un affichage visuel impressionnant en éliminant tous les Soldats noirs. Peut-être que son entrée triomphante pourrait être considérée comme une Deus Ex machina par certains, mais le frisson de Grogu Cela nous montre que les deux auraient construit un moyen de connexion fort grâce à la Force.

L’adieu entre Vacarme et Grogu prend la place du moment le plus brut et le plus émouvant de la série. Un grand succès est que, encore une fois, Pedro Pascal Il montrera son visage au petit indépendamment de ce que les autres voient. Ceci témoigne de la façon dont «le garçon» a réussi à avoir un tel impact sur sa vie qu’il l’a amené à repenser les idées archaïques de son credo.

Ce sont ces petits gestes qui font de Pascal un véritable volcan d’émotions, peut-être l’une des meilleures œuvres d’acteur de sa carrière à ce jour. Le départ de Grogu près de Luke C’est encore semi-amer si l’on se souvient de la destination finale de son académie Jedi dans la trilogie suite, cependant, pourrait-il être Disney Cherchez-vous à les supprimer du canon? Seul le temps dira.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Kingdom »: Lars von Trier reviendra sur sa série culte 23 ans plus tard

Ce fut un voyage fascinant cette saison de la série dans laquelle Favreau et son équipe se sont efforcés de ramener d’anciens éléments de canon et de proposer une expérience visuelle similaire à celle des films de la franchise à un niveau complètement supérieur au premier.

Sinon pour une troisième saison aurait déjà été confirmée par Lucasfilm, cela pourrait être un résultat parfait dont les questions pourraient trouver une réponse dans les futures productions de la saga, faisant « Guerres des étoiles« Un véritable univers narratif similaire à ce qui a été fait avec le MCU.