«  Buffy contre les vampires  » est décédée dans les cinémas mais tuée à la télévision – Voici comment

En 1992, l’écrivain Joss Whedon a présenté au public sa version d’un super-héros coriace, Buffy contre les vampires. Kristy Swanson est à l’origine du rôle dans le long métrage, mais en ce qui concerne l’adaptation au petit écran de 1997, Sarah Michelle Gellar a pris le relais.

Les deux exécutions ont jeté des acteurs talentueux, mais les directions créatives étaient très différentes. La ligne du bas? L’émission télévisée est largement considérée comme la version supérieure du récit centré sur Slayer. Voici comment tout s’est déroulé.

‘Buffy contre les vampires’ pétillait au box-office

«Je n’ai même pas cassé un clou», ironise Swanson dans le personnage de la superpuissante Valleygirl Buffy. Le jeu de vampire sur grand écran est surchargé de one-liners accrocheurs livrés par un who’s who des acteurs hollywoodiens.

Les fans peuvent repérer Luke Perry dans le rôle de Pike, l’intérêt amoureux de Buffy. Et les cinéphiles aux yeux d’aigle espionneront Paul Reubens Playhouse de Pee-wee dans le rôle d’Amilyn, probablement le vampire le moins effrayant de tous les temps.

Dans le rôle de Merrick – Buffy’s Watcher – Donald Sutherland gagne des accessoires pour maintenir un visage impassible malgré le ton objectivement ringard du film. Pour compléter le casting, Hilary Swank, Rutger Hauer, Stephen Root et David Arquette.

La liste impressionnante de talents n’a pas pu sauver le film. Buffy contre les vampires était mort à son arrivée au box-office, gagnant 16,6 millions de dollars dérisoires, comme le rapporte Box Office Mojo. La réception du film était froide, selon les rapports de Rotten Tomatoes. Seuls 36% des critiques et 43% des membres du public ont donné au film une critique positive.

Joss Whedon a donné une seconde vie à The Chosen One à la télévision

Les cinéphiles et les critiques ont été brutaux envers Buffy contre les vampires, mais en fin de compte, Whedon n’en était pas non plus satisfait.

Selon History.com, l’écrivain a été déçu par le réalisateur Fran Rubel Kuzui pour «avoir transformé son histoire énervée avec sa puissante héroïne féminine en une comédie trop ridicule». Des années plus tard, les dirigeants de la télévision ont offert à Whedon l’occasion d’apporter Buffy au petit écran.

Heureusement pour les amateurs de télévision du monde entier, l’écrivain a accepté. Mais cette fois, il était aux commandes en tant que producteur exécutif, dirigeant la direction de l’émission en fonction de sa vision brillante.

Sarah Michelle Gellar a défini « Buffy contre les vampires » pour les amateurs de télévision

En 1997, Whedon a ressuscité Buffy contre les vampires comme une série télévisée avec un nouvel acteur principal. «Vous avez une bouche de punch aux fruits», se dit Buffy avant de décorer le Maître d’un puissant croisement à droite. C’est vrai. Whedon rééquipé Buffy récit avec un ton plus sombre, mais le funnyman a gardé intactes les plaisanteries au bon moment.

Geller est entré dans les chaussures de créateur du Slayer et est resté l’élu pendant sept saisons. Swanson est peut-être à l’origine du rôle de Buffy, mais Gellar le possède.

La série tournait autour de Buffy et de son Scooby Gang hétéroclite d’alliés, dont beaucoup étaient joués par des nouveaux venus sur la scène hollywoodienne. La première saison a été créée avec Nicholas Brendon, Alyson Hannigan, Charisma Carpenter, David Boreanaz et Anthony Head dans des rôles co-vedettes. Comme Gellar, ses partenaires de scène ont acquis une renommée stratosphérique au cours de la série.

Notes de History.com Buffy ‘s combinaison idéale d’horreur, de drame, d’action et de comédie avec un peu de romance savonneuse. Le spectacle ne consiste pas seulement à vaincre des choses qui se passent dans la nuit. Chaque monstre de la semaine sert de métaphore aux dilemmes sociaux et émotionnels du monde réel. Ainsi, chaque arc d’histoire emmène les téléspectateurs dans un trajet qui semble à la fois fantastique et ancré dans la réalité.

Téléviseurs Buffy contre les vampires obtient des notes positives avec 82% des critiques et 92% des téléspectateurs, selon Rotten Tomatoes. La série a également engendré le spin-off très populaire, Ange.

le Buffyverse dans l’ensemble, continue de profiter d’un fandom massif et reste un poids lourd du merchandising avec des produits toujours vendus en magasin pour répondre à la demande des consommateurs Buffyà base de butin.

