Karate Kid 2 Star révèle les secrets du retour de Chozen dans Cobra Kai Saison 3

La troisième saison très attendue de Cobra Kai est presque sur nous, et avec lui viennent quelques visages familiers du passé de Daniel-San. Le choix parmi eux est Karaté Kid 2 Le méchant Chozen, avec l’acteur Yuji Okumoto, qui reprend le rôle, a récemment tease ce que les fans peuvent attendre de la réunion tant attendue.

« Chozen a traversé beaucoup d’introspection après avoir perdu son combat avec Daniel. Je pense qu’il a vu la lumière, et – ce n’est que mon avis – je pense au dévouement qu’il a mis à revenir dans les arts martiaux pour le droit. raisons, je pense qu’il a commencé à comprendre quelle est la vraie signification des arts martiaux, et quelle est la vraie signification de l’honneur. Et qui sait, au-delà de ça. Je suis en quelque sorte le dernier lien Miyagi-Do pour le personnage de Daniel. Il y a toujours cette possibilité pour eux de continuer. J’espère. «

La dernière fois que Daniel LaRusso et Chozen se sont retrouvés face à face, c’était dans un combat littéral à mort en 1986. Concluant en termes typiquement épiques, Daniel sortant victorieux après une inspiration inspirante de son mentor bien-aimé, M. Miyagi, Daniel serre le nez de son adversaire de manière ludique plutôt que de mettre fin à sa vie de manière brutale. On dirait que Chozen a grandi depuis Le Karaté Kid Partie II, plutôt que de se contenter de ragoût de cette perte humiliante, Okumoto expliquant que le personnage en aura appris plus sur le côté spirituel des arts martiaux, plutôt que sur les mouvements fatals.

Bien sûr, cela ne signifie pas que la paire rivale ne tombera pas plusieurs fois, avec Yuji Okumoto discuter de ce que c’était que de travailler et de se battre avec l’acteur Ralph Macchio après toutes ces années.

«C’est comme retrouver un vieil ami – non pas que nous soyons vieux, remarquez. [Laughs] Ce que j’aime dans le fait de travailler avec quelqu’un comme Ralph, c’est qu’il est un pro. Il ne râle pas et ne gémit pas à propos de choses, il fait juste le travail. Je ne peux pas en dire assez sur la chance que j’ai eue d’être amenée dans la série et d’être réunie avec lui. Quand nous initialement [reunited] c’était par téléphone, et il voulait que nous nous réunissions tous les deux pour répéter la scène de combat ensemble. Parce que nous avions probablement quatre scènes de combat importantes dans cet épisode, il voulait donc me faire sortir environ une semaine plus tôt à Atlanta pour aller répéter les combats – ce qui à mon âge, c’est une bénédiction. Nous avons eu la chance de nous réunir et de répéter, puis de nous rattraper et de parler de l’histoire entre les coups de pied dans le cul. «

Situé 34 ans après le premier Karate Kid film, Cobra Kai réexamine le récit du rival de Daniel, le point de vue de Johnny Lawrence. Désormais alcoolique en difficulté, Johnny décide de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, ce qui ravive sa vieille rivalité avec Daniel LaRusso. Selon le synopsis officiel de Netflix, Cobra Kai la saison 3 traitera des répercussions de la bagarre au lycée qui a clôturé la deuxième saison. Avec Miguel (Xolo Maridueña) dans le coma, Daniel et Johnny doivent réévaluer l’étendue de leur propre implication dans les événements qui l’ont amené là-bas et essayer de trouver comment forger une meilleure voie pour leurs élèves.

Cobra Kai met en vedette Ralph Macchio dans le rôle de Daniel et William Zabka dans le rôle de Johnny ainsi que Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Vanessa Rubio, Peyton List et Martin Kove. Netflix sera présenté en première Cobra Kai saison 3 le 8 janvier 2021. Cela nous vient d’Enertainment Weekly.

