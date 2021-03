Un aperçu défavorable a Sean Astin et Thomas Nicholas piégés dans un cauchemar de covoiturage [Exclusive]

Un casting de stars mène le nouveau thriller policier d’action Négatif, de l’écrivain et réalisateur Brian A. Metcalf. Le film sortira sur demande, numérique et DVD en mars. Aujourd’hui, nous avons un aperçu exclusif de l’action, avec un clip mettant en vedette le légendaire Sean Astin de Les Goonies et Choses étranges notoriété. Il est rejoint par Société de la bande rouge star Thomas Ian Nicholas pour un aperçu du côté sombre des services de covoiturage.

Dans Négatif, Thomas Ian Nicholas (Société de la bande rouge) et Mickey Rourke (Le lutteur) est la vedette de ce thriller urbain intense et graveleux sur la quête de vengeance d’un homme. Luttant pour joindre les deux bouts, le chauffeur de covoiturage Ethan (Nicholas) apprend que sa sœur Mia est profondément endettée envers un trafiquant de drogue louche. Lorsque Mia disparaît, Ethan découvre que le chef du crime Kaden (Rourke) est derrière l’acte, et pour se rapprocher de lui, Ethan prend un emploi de chauffeur de Kaden.

Un par un, Ethan traque les membres de l’équipage de Kaden pour se venger sanglante alors qu’il se prépare à affronter Kaden lui-même. La distribution stellaire comprend également Lou Diamond Phillips, Sean Astin et Penelope Ann Miller. Le film est écrit et réalisé par Brian A. Metcalf (Vivre parmi nous).

Nos trouvailles exclusives de clips Sean Astin avec le grand patron Frankie, qui interroge le chauffeur de covoiturage de Thomas Nicholas, Ethan. Le gars a reçu de mauvaises critiques et les commentaires sur son style de conduite s’appuient sur le négatif. Il a été accusé d’avoir emprunté des itinéraires plus longs pour vider ses passagers de l’argent. Il nie cela, affirmant qu’il a pris un raccourci pour amener le cycliste plus rapidement à destination. Frankie accuse son employé de conduire des femmes dans un endroit privé où il peut en profiter. Mais ces accusations sont fermement démenties. Est-ce que Frankie aime frapper les jeunes filles chaudes? Un autre rapport affirme qu’il harcèle sexuellement divers clients.

Est-ce vrai? Ethan affirme que la jeune femme a vomi à l’arrière de sa voiture et qu’il a dû nettoyer le désordre. Cela n’a pas d’importance pour Frankie. Il doit suivre le protocole et exécuter les critiques négatives par entreprise. Ethan ne se fait pas virer. Mais il est suspendu. Frankie doit au chauffeur plus de dix mille dollars, mais le patron a refusé de payer. Ethan ne peut pas obtenir son argent tant que les accusations d’agression sexuelle ne sont pas passées. C’est simplement la politique de l’entreprise.

Alors qu’arrivera-t-il à Ethan, et Frankie finira-t-il par comprendre ce qui lui arrive? Vous devrez vous reconnecter avec Négatif quand il sera disponible la semaine prochaine. Lionsgate sortira le crime, thriller d’action sur Digital, On Demand et DVD le 9 mars 2021. Revenez plus tard dans la semaine lorsque nous aurons une interview exclusive avec Négatif star Lou Diamond Phillips, où il discute du nouveau thriller d’action et donne également un aperçu intéressant du retour de Chavez dans Jeunes pistolets 3.