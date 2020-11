L’Audi SQ5 TDI a renouvelé son pari sur l’efficacité, mais continue aussi vite qu’avant

Suivant les traces de la Q5 «normale», le Audi SQ5 TDI il a également été renouvelé et se fait désormais connaître.

À l’extérieur, les changements étaient discrets et comprennent une calandre de style révisé, de nouvelles prises d’air verticales à l’avant et des phares redessinés.

À l’avant, ils utilisent la technologie LED (en option, ils peuvent être LED Matrix) et à l’arrière, les clients peuvent choisir des phares avec technologie OLED.

Quoi de neuf à l’intérieur?

Pour commencer, nous avons un nouveau système d’infodivertissement avec un écran de 10,1 pouces et le système MIB 3, qui, selon Audi, a 10 fois plus de capacité de calcul que son prédécesseur. De plus, le SQ5 TDI dispose d’un tableau de bord numérique de 12,3 pouces avec trois styles – Dynamic, Sport et Classic – et, en option, peut être équipé d’un affichage tête haute.

Pour compléter tout cela, nous avons les logos habituels qui nous rappellent de quelle version il s’agit et des finitions en cuir. En option, il est possible d’installer des finitions carbone ou noir piano.

L’actualité principale est sous le capot

Malgré rester fidèle au V6 d’une capacité de 3,0 l, associé à un système hybride doux de 48 V, c’est dans le chapitre mécanique que l’on retrouve les principales nouveautés de ce renouvellement du SQ5 TDI.

Pour commencer et contrairement à la norme, la puissance a diminué, quoique légèrement, des 347 ch précédents à 341 ch. Le couple est resté inchangé à 700 Nm, qui est livré entre 1750 tr / min et 3250 tr / min. Ces chiffres permettent d’atteindre 0 à 100 km / h en 5,1s et d’atteindre 250 km / h de vitesse maximale.

Selon Audi, les modifications apportées au moteur visaient non seulement à le rendre plus efficace, mais également à permettre au moteur d’avoir une ingéniosité accrue à partir de vitesses plus basses.

Parmi les mouvements figurent des pistons en acier forgé au lieu d’aluminium pour réduire les pertes de chaleur et améliorer l’efficacité de la combustion, de nouveaux capteurs piézo-injecteurs et un nouveau refroidisseur intermédiaire.

De plus, le collecteur d’échappement a une meilleure isolation, le turbo a également été amélioré et le système hybride doux a été révisé pour réduire (davantage) le turbo-lag. Selon Audi, ce système permet d’économiser jusqu’à 0,7 l / 100 km.

Quand arrivera-t-il et combien cela coûtera-t-il?

Comme auparavant, l’Audi SQ5 TDI est équipée d’une suspension sport S qui lui permet de réduire la hauteur au sol de 30 mm et de pneus «patins» 255/45 sur jantes 20 ».

En option, le modèle allemand peut être équipé d’une suspension pneumatique adaptative, d’un différentiel arrière sport et de roues de 21 pouces.

Avec l’arrivée sur le marché allemand et sur d’autres marchés européens prévue pour le premier trimestre 2021, l’Audi SQ5 TDI renouvelée coûtera en Allemagne à partir de 68 138 euros.

Quant à la date d’arrivée au France et son prix ici, nous n’avons aucune information pour le moment.