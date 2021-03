Dead by Daylight: The New Killer ressemble à Cyberpunk 2077 mais est une star de la K-Pop

Les serveurs PTB de Mort à la lumière du jour ont été publiés hier soir avec la version 4.6.0 équipé. Ceci est également devenu le nouveau tueur de 19e chapitre All-kill a été révélé par Behaviour Interactive depuis plusieurs jours a été taquiné. Maintenant, lui et le nouveau survivant sont connus – et au début, ils semblent plutôt sortis Cyberpunk 2077 que de venir de DbD.

Dead by Daylight travaille avec les producteurs de BTS

Qui est le nouveau tueur? Le nouveau char meurtrier porte le nom Le filou et s’oriente optiquement fortement sur les survivants. Cependant, outre le fait qu’il veut tuer les survivants, c’est avant tout son apparence extrêmement colorée qui le distingue de ses victimes. Le filou a une origine intéressante.

Car même si les optiques rappellent davantage le genre cyberpunk, le nouveau tueur de Corée du Sud vient d’un tout autre coin – à savoir le Industrie de la K-pop. Comme le rapporte IGN, le développeur Behavior Interactive a un supplément pour l’authenticité Kevin Woo du groupe K-pop U-KISS et DJ pivotant alias Jordan Young. Ce dernier était entre autres en tant que producteur et auteur-compositeur pour BTS active, l’un des groupes de K-Pop les plus connus.

Le filou est l’ancienne star de la K-Pop Ji-Woon. © Behaviour Interactive / IGN

Qui est le nouveau survivant? En tant que nouveau survivant se déroule avec le prochain 19e chapitre Yun-Jin Lee dans « Dead by Daylight ». Elle est la personne mystérieuse qui a revendiqué les canaux de médias sociaux du jeu pendant plusieurs jours. Lee est le producteur de disques du label fictif Mightee One.

La capacité du filou

Le nouveau tueur a en fait été nommé star de la K-pop Ji-woon et a été intronisé dans le boys band NO SPIN de Yun-Jin Lee. Cependant, Ji-Woon a développé une certaine jalousie envers ses camarades de groupe et a tué ses collègues avec un incendie qu’il avait allumé. En conséquence, sa soif de meurtre a été éveillée et il est devenu un artiste solo nommé The Trickster.

Personne ne voit le survivant comme le filou. Il est sans doute le tueur le plus humain à part la Légion. © Behaviour Interactive

Sa capacité spéciale: Dans « Dead by Daylight », il tue ses victimes avec le soi-disant Afficher les bouchons. C’est un ensemble de 60 lames maximumqu’il peut, comme la chasseresse, remplir en ouvrant des casiers et en le lançant sur les survivants.

Lancer plusieurs lames à la fois augmente le contrôle et la vitesse de projection tout en réduisant la vitesse de déplacement. Si les survivants sont touchés par les lames, les augmentations à chaque fois Rapport de blessure. Est devenu le survivant de 8 lames frappé, il est soit dans le blessée ou en train de mourir L’état a changé. Tout en action Mori Est-ce que ça ressemble à ça:

Les avantages du filou

Bien sûr, le filou a ses propres avantages déblocables pour le réseau sanguin. Comment ils travaillent:

Starstruck : Starstruck activé lorsqu’un survivant est transporté. Les survivants du rayon de la terreur en souffrent En dangerStatut pour 20e / 25e / 30ème Secondes . La capacité a un temps de recharge de 90 secondes, dès que le survivant n’est plus transporté.

: Starstruck activé lorsqu’un survivant est transporté. Les survivants du rayon de la terreur en souffrent En dangerStatut pour / / . La capacité a un temps de recharge de dès que le survivant n’est plus transporté. Malédiction – contrôle des foules : L’entité bloque une fenêtre pour 10/12/14 secondes après qu’un survivant le traverse rapidement.

: L’entité bloque une fenêtre pour après qu’un survivant le traverse rapidement. Sans issue: Pour chacun des survivants pendus, le tueur reçoit un jeton. Lorsque le dernier générateur est réparé, l’enstatit regarde les interrupteurs à la porte de sortie pour 8ème/9/dix Secondes par jeton collecté jusqu’à un maximum de 32/36/40 secondes.

Les avantages de Yun-Jin Lee

Le survivant Yun-Jin Lee apporte également trois nouveaux avantages dans « Dead by Daylight »:

Voie rapide : Chaque fois qu’un survivant est accro, le survivant reçoit 1 / 2 / 3 Jeton (s) . Vous utilisez tous les jetons dès que vous avez terminé un test de compétence majeur sur un générateur et recevez un bonus de progression supplémentaire de pour chaque jeton individuel 1 % pour tout contrôle de compétence lors de la réparation d’un générateur.

: Chaque fois qu’un survivant est accro, le survivant reçoit / / . Vous utilisez tous les jetons dès que vous avez terminé un test de compétence majeur sur un générateur et recevez un bonus de progression supplémentaire de pour chaque jeton individuel pour tout contrôle de compétence lors de la réparation d’un générateur. Succès foudroyant : Une fois que le tueur est assommé avec une palette, le survivant peut maximum 3 secondes Sprintez à 150% de la vitesse de course normale pendant une longue période. Provoque l’effet Épuisé Pour 60/50/40 secondes .

: Une fois que le tueur est assommé avec une palette, le survivant peut Sprintez à 150% de la vitesse de course normale pendant une longue période. Provoque l’effet Épuisé Pour . Auto-préservation: Chaque fois qu’un autre survivant se trouve dans un rayon de 12 mètres Est touché par une attaque de base ou spéciale, l’auto-préservation est activée. Il y a des rayures 6/8/10 secondes longtemps invisible.

La nouvelle survivante est un véritable maître de l’évasion avec ses avantages dans « Dead by Daylight ». © Behaviour Interactive

Version du chapitre 19: On ne sait pas encore quand exactement le 19e chapitre de « Dead by Daylight » apparaîtra. Quiconque voudrait tester le nouveau tueur et le nouveau survivant, cependant, peut simplement utiliser la phase PTB. Vous pouvez également obtenir le nouveau mode d’image couleur test, qui est également sur le point d’être publié.