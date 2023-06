De quoi parle la saison 2 de « The Summer I Turned Pretty », date de sortie, bande-annonce et ce que nous savons des nouveaux épisodes

Préparez-vous à plonger dans une romance juvénile enchanteresse avec le première série vidéo, « L’été où je suis devenue jolie ». Créé par le même esprit derrière des hits comme « To All the Boys I Loved Before » et « XO, Kitty », cette série nous emmène à travers une histoire d’amour qui capturera votre cœur. La deuxième saison tant attendue reprend l’histoire de Belly et Conrad Fisher, explorant leur relation compliquée au milieu d’un été rempli d’émotions et de décisions qui changeront leur vie pour toujours.

Dans cet épisode passionnant, le programme télévisé compte huit épisodes, un de plus que l’édition précédente. Les téléspectateurs seront ravis d’obtenir une dose supplémentaire de cette romance captivante.

L’anticipation se construit alors que la prochaine saison de « The Summer I Turned Pretty » est l’adaptation du deuxième roman de la trilogie écrite par Jenny Han, intitulé « It’s Not Summer Without You ». Les fans de la série et les amoureux de la saga littéraire seront ravis de voir comment cette tendre histoire se déroule à l’écran.

DE QUOI PARLE LA SAISON 2 DE « L’ÉTÉ QUE JE SUIS JOLIE » ?

Contrairement au premier volet, l’été de la saison 2 de « The Summer I Turned Pretty » se déroule de manière très différente. Comme vous vous en souviendrez, Susannah a révélé que son cancer était revenumais a promis de suivre un traitement pour ses enfants.

Pour cette raison, lorsque la saison estivale approche à la plage des Cousins, qui les accueille depuis qu’ils sont petits, il semble que personne ne soit vraiment intéressé à la passer à nager ou à surfer. Cependant, compte tenu de la période difficile qu’ils traversent, c’est peut-être ce dont ils ont besoin. Aussi, d’autres histoires d’amour se dérouleront.

Belly et Jeremiah feront-ils revivre leur idylle dans la saison 2 de « L’été où je suis devenue jolie » ? (Photo: Amazon Studios)

Selon le synopsis officiel de la série : «Belly avait l’habitude de compter les jours jusqu’à ce qu’elle puisse retourner à Cousins ​​​​Beach, mais avec Conrad et Jeremiah qui se battent pour son cœur et le cancer de Susannah qui revient, elle n’est pas sûre que l’été sera à nouveau le même. Lorsqu’un visiteur inattendu menace l’avenir de la maison bien-aimée de Susannah, Belly doit rallier le gang pour se réunir et décider une fois pour toutes où va son cœur.”.

REGARDEZ ICI L’AVANCE DE LA SAISON 2 DE « L’ÉTÉ QUE JE SUIS JOLIE »

QUAND EST-CE QUE LA SAISON 2 DE « L’ÉTÉ QUE JE DEVENAIS JOLIE » PREMIÈRE ?

Saison 2 de « L’été où je suis devenue jolie » est prévu pour le 14 juillet 2023 sur la plateforme de Première vidéo.

Cependant, ils ne seront délivrés que les trois premiers épisodes. Par la suite, les chapitres restants seront publiés sur une base hebdomadaire.