Frankie Muniz dit que Bryan Cranston essaie de faire revivre Malcolm au milieu

Peut-être que la prochaine émission télévisée à faire revivre sera la série comique Malcolm au milieu. Diffusée à l’origine pendant sept saisons de 2000 à 2006, la sitcom présentait Frankie Muniz en tant qu’enfant du milieu dans la maison d’une famille dysfonctionnelle de la classe moyenne. Bryan Cranston et Jane Kaczmarek ont ​​partagé la vedette en tant que parents de Malcolm tandis que les frères du garçon étaient joués par Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield et Erik Per Sullivan.





Dans une nouvelle interview (via Fox News Digital), Muniz a évoqué le temps qu’il a passé à filmer la série en tant qu’ancien enfant star. Il a révélé qu’il avait récemment revu toute la série et qu’il avait pu en profiter en tant que fan, car tant de temps s’était écoulé et qu’il avait oublié une grande partie de son expérience de travail sur la série. Constatant qu’il a beaucoup apprécié l’émission après le rewatch, Muniz se demande maintenant ce que font Malcolm et sa famille ces jours-ci.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Quand je tournais la série, j’étais évidemment un enfant. Nous avons fait sept saisons, 151 épisodes. Je n’ai pas vraiment regardé la série quand elle était diffusée, mais depuis, je la regarde avec ma femme. Nous [watched] tous les 151 épisodes… J’ai réalisé, ‘Wow, c’est ce que nous étions en train de faire.’… Je peux me séparer d’être dessus et de le regarder en tant que fan. J’aimerais savoir ce que fait la famille. »

Revoir la famille semble en fait être une possibilité très réelle. Muniz note que Cranston a travaillé sur la relance de la série, allant jusqu’à diriger l’écriture du scénario. Bien que rien ne soit garanti à ce stade, Muniz précise qu’il sera là si le Malcolm au milieu le renouveau se produit.

« Je sais que Bryan Cranston est vraiment dans l’idée et il se dirige en quelque sorte vers l’écriture du scénario et que tout roule. Donc, il pourrait y avoir quelque chose. Je serais à 100 %. Mais je ne sais pas – nous verrons ce qui se passera. . »





Bryan Cranston a revisité Malcolm au milieu… en quelque sorte

Sony

En quelque sorte, Cranston et Kaczmarek ont ​​revisité Malcolm au milieu, même si Muniz n’était pas impliqué. Après la fin de la sitcom, Cranston a joué dans sa performance primée aux Emmy Awards en tant que pilier de la méthamphétamine Walter White dans le drame AMC Breaking Bad. Pour les particularités de la série complète, le Breaking Bad L’équipe a filmé une scène spéciale de Cranston et Kaczmarek reprenant leurs rôles.

La scène représente Hal (Cranston) et Lois (Kaczmarek) au lit après que Hal ait été réveillé par un cauchemar terrifiant. Il explique les événements de Breaking Badrévélant que tout ce qui s’est passé dans cette émission n’était qu’un rêve de Hal provoqué en mangeant un Twinkie frit avant de s’endormir.

Quant à la renaissance proprement dite, le temps nous dira si cela finit par se produire, mais à l’ère des redémarrages, les chances de voir la série revenir d’une manière ou d’une autre, même pour une spéciale unique, semblent assez élevées. En attendant, Muniz peut être vu sur la reprise de VH1 de La vie surréaliste.