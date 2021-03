De Bikini Kill’s Rebel Girl à Tierra Whack et Princess Nokia, voici toutes les chansons de la bande originale de Moxie de Netflix.

Non seulement Netflix Moxie présente un casting absolument incroyable de visages célèbres et de nouveaux arrivants passionnants, il dispose également d’une bande-son absolument incroyable.

Le film, qui est basé sur le roman du même nom de Jennifer Mathieu, se concentre sur un groupe d’étudiantes adolescentes qui créent « Moxie », un zine féministe qui se transforme en une mini révolution, en réponse aux attitudes sexistes et toxiques envers les étudiantes de leur propre lycée.

Et tout cela se déroule sur fond de morceaux de groupes comme Bikini Kill et The Linda Lindas, et d’artistes comme Tierra Whack et Princess Nokia. Voici toutes les chansons qui figurent sur la bande originale de Moxie.

LIRE LA SUITE: Moxie cast: Voici où vous avez déjà vu les acteurs



Bande originale de Moxie: toutes les chansons du film Netflix. Image: Netflix

Toutes les chansons présentées sur le Moxie bande sonore:

Yuno – ‘Pas de retour’

Des châteaux en mouvement – « Like Flow »

Luke Buishas – ‘Oasis’

TacocaT – ‘Grains de Sel’

Bikini Kill – ‘Rebel Girl’

TopLady – ‘Lumière verte rouge lumière’

Potins – ‘Feu avec feu’

Born Rivals – ‘Pomper les freins’

AO Lexx – ‘mis à niveau’

Ka’au Crater Boys – ‘Surf’

Gary Walk – «Hang Ten»

Mel Peterson – ‘La chanson Hukilau’



Rencontrez le casting de Moxie. Image: Netflix

Bikini Kill – ‘Double Dare Ya’

Bandeau – ‘Je ne peux pas en avoir assez’

Amy Miles – « Roi des filles »

Tierra Whack – ‘Pretty Ugly’

Princesse Nokia – ‘Kitana’

Lucy Dacus – ‘La Vie En Rose’

La ruine de Julie – « Just My Kind »

La Linda Lindas – « Grande bouche »

La Linda Lindas – ‘Rebel Girl’

Brandi Carlile – « Le paradis »

Lala Lala – ‘Destructeur’

Os d’ébène – ‘WARRIOR’

CSS – ‘Alala’

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂