Tyler Lepley dit que lui et Tyler Perry ne sont pas gay

Si Mme Rona a fait quelque chose de positif cette année, elle a permis aux gens de ralentir un peu et de profiter de beaucoup de télévision. Une émission, en particulier, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux est Vallée P, qui signifie – vous l’avez deviné – P * ssy Valley.

Adaptée de la pièce de Katori Hall, la série dramatique est diffusée sur le réseau STARZ et suit la vie de plusieurs personnages qui travaillent dans un club de strip-tease fictif du Mississippi appelé The Pynk. Tyler Lepley, qui joue Diamond dans la série, partage que sa sexualité est souvent considérée comme gay parce qu’il a joué un personnage gay lors de sa première émission.

Sur Angela Yee’s Service des lèvres podcast, Lepley explique que Benny, son personnage sur Tyler Perry’s Les Haves et Have Nots, est gay et croit que ce fait peut avoir quelque chose à voir avec la confusion. « Je suis sorti sur un spectacle de Tyler Perry et pour une raison quelconque, il a un rap comme ça et je connais Tyler [Perry] personnellement et il n’est pas gay. J’ai été vu autour de lui et tout d’un coup « il déteint sur moi » et les gens ont eu l’impression que j’étais gay ou quelque chose comme ça. «

En dépit de devenir milliardaire et de produire Sœur Acte 3, Tyler Perry semble toujours être la cible de la blague, partageant récemment qu’il traverse une crise de la quarantaine. En plus des gens qui remettent en question sa sexualité, Tyler Perry est également nouvellement célibataire, après la fin de sa relation de dix ans avec le mannequin Gelila Bekele. Heureusement, Keke Palmer et Tyler Lepley le soutiennent.