Juice WRLD établit un nouveau record

Le rappeur vient de gagner une autre distinction musicale.

L’industrie de la musique a subi un coup dur cette année lorsque la pandémie de coronavirus a frappé. De nombreux artistes ont eu du mal à trouver des moyens adéquats de promouvoir leur musique et de gagner de l’argent sans faire de spectacles en direct, obligeant beaucoup à devenir des experts des médias sociaux et du marketing numérique. Heureusement pour Juice WRLD, il n’a pas eu besoin de faire des gadgets Tik Toks et d’autres choses pour amener les gens à écouter sa musique. En fait, le regretté rappeur élevé à Chicago vient d’établir un nouveau record de ventes. Juice WRLD, née Jarad Higgins, a reçu à titre posthume la distinction d’être le premier et le seul artiste en 2020 à avoir deux albums vendus individuellement à plus d’un million d’unités chacun aux États-Unis. C’est une réalisation remarquable compte tenu de la pandémie et du manque de capacité à promouvoir les projets. Les albums en question qui lui ont valu cet exploit sont Course à la mort pour l’amour, publié en mars 2019, et Les légendes ne meurent jamais, qui a chuté à l’été 2020. Ce dernier comprend des fonctionnalités d’une gamme de stars comprenant The Weeknd, Trippie Redd, Marshmello, Polo G, The Kid Laroi et Halsey, qui ont définitivement augmenté le potentiel de streaming du projet déjà solide. En tant que premier et seul artiste à réussir cet exploit en 2020, il est prudent de dire que Juice WRLD reste une légende même dans l’au-delà. Que son âme repose en paix.