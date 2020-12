Comment obtenir Cowboy dans Roblox Tower Defense Simulator

Il y a beaucoup de tours à collecter dans votre inventaire dans Tower Defense Simulator. Certaines de ces tours, cependant, sont introuvables dans la boutique, comme le Cowboy. Cette tour unique ne peut être déverrouillée qu’en complétant une carte particulière. Découvrez comment ci-dessous!

Comment obtenir Cowboy dans Tower Defense Simulator

Pour obtenir le Cowboy dans Tower Defense Simulator, vous devez battre la carte des badlands en mode déchu. Le mode fondu est égal à normal, doré à dur et tombé à l’extrême. Le Cowboy était auparavant disponible en mode Molten, mais a été rendu plus difficile à déverrouiller dans une mise à jour d’octobre. La tour Cowboy ne peut certainement pas être déverrouillée en mode Facile non plus.

Pour que les Badlands soient considérés comme triomphés, vous devez survivre à tous les 40 tours. La carte devient plus difficile à mesure que vous avancez, avec des vagues d’ennemis plus fortes apparaissant en plus grand nombre. Vous devrez réagir rapidement, ajouter autant de tours que possible et améliorer vos tours au fur et à mesure de votre progression. Si vous jouez avec une équipe, une bonne communication est essentielle – n’ayez pas peur d’utiliser le chat.

Il n’y a vraiment pas de «bonne» façon de compléter la carte des Badlands, car cela dépend du type de tours que vous (et votre équipe) avez dans votre inventaire. Cela dit, nous avons rassemblé quelques conseils stratégiques pour faciliter le processus. Découvrez-les ci-dessous:

Construire des fermes dès que vous avez assez de tours sur le terrain. Les fermes génèrent des liquidités supplémentaires, et plus vous construisez, plus vite votre argent augmentera avec le temps. Placez les fermes loin des routes afin que les tours aient de la place pour vaincre les zombies. Améliorez vos fermes pour de l’argent supplémentaire.

dès que vous avez assez de tours sur le terrain. Les fermes génèrent des liquidités supplémentaires, et plus vous construisez, plus vite votre argent augmentera avec le temps. Améliorez complètement vos tours. Cela les rendra aussi forts que possible pour éliminer les zombies, dont vous aurez besoin au fur et à mesure que vous avancerez. Vendez des tours inutiles si nécessaire, pour remplacer le champ par des tours encore plus solides.

Cela les rendra aussi forts que possible pour éliminer les zombies, dont vous aurez besoin au fur et à mesure que vous avancerez. Si vous jouez avec une équipe: communiquer! Chacun devrait avoir un rôle. Divisez la carte en sections par joueur. Si votre section reçoit des appels supplémentaires, demandez de l’aide.

Lorsque vous aurez terminé la manche 40, vous recevrez un badge pour avoir terminé Badlands et avoir obtenu Cowboy. La tour Cowboy sera dans votre inventaire lorsque vous reviendrez au hub principal.

Lorsque vous aurez terminé la manche 40, vous recevrez un badge pour avoir terminé Badlands et avoir obtenu Cowboy. La tour Cowboy sera dans votre inventaire lorsque vous reviendrez au hub principal.