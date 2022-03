Comment est-ce et quand Gaslit, la nouvelle série de Julia Roberts et Sean Penn en première sur StarzPlay

StarzPlay

Un nouveau spectacle arrive avec deux grandes stars hollywoodiennes et ici on vous dit tout pour ne pas le manquer. A voir quand il sera disponible !

© Starz JouerComment est-ce et quand Gaslit, la nouvelle série de Julia Roberts et Sean Penn, première sur StarzPlay.

le service de streaming StarzPlay est l’une de celles qui a connu la plus forte croissance ces derniers temps, en particulier en Amérique latine, alors maintenant ils vont ajouter à leur catalogue une série qui promet de captiver les téléspectateurs, non seulement à cause de l’histoire elle-même, mais aussi parce qu’elle sera mettant en vedette Julia Roberts et Sean Penndeux vraies stars hollywoodiennes qui vont attirer le public.

On parle de Éclairage au gazune émission limitée créée par Robbie Pickering basée sur la première saison du podcast Slow Burn de Léon Neyfakhsur le scandale du watergatel’une des plus retentissantes de l’histoire des États-Unis. Roberts jouera Martha Mitchell, Penn jouera John N. Mitchelset sera accompagné de Dan Stevens, Betty Gilpin, Shea Whigham, Darby Camp et Aleksandar Filimonovic.

Synopsis officiel : « La série parle du scandale du Watergate et se concentre sur plusieurs histoires inédites, y compris les sbires de Richard Nixon, les fans dérangés et les lanceurs d’alerte qui finiraient par faire tomber toute l’entreprise. L’histoire se concentrera sur Martha Mitchell, une célébrité de la mondaine de l’Arkansan et épouse de Le loyal procureur général de Nixon, John N. Mitchell Malgré son affiliation à un parti, elle est la première personne à tirer publiquement la sonnette d’alarme sur l’implication de Nixon dans le Watergate, provoquant à la fois la présidence et sa vie personnelle. Martha et le président ».

Son tournage a commencé à Los Angeles à la mi-2021 avec de nouveaux acteurs pour des rôles récurrents et c’est là que l’incertitude a été générée dans la production, puisque Penn a exigé que tous les acteurs et l’équipe sur le plateau soient vaccinés contre le coronavirusSinon, j’abandonnerais le programme. Au bout du compte, le studio a trouvé un accord avec l’acteur deux mois plus tard pour tourner ses scènes avec des personnes vaccinées.

+Quand Gaslit est-il diffusé ?

Après des allées et venues dues à la situation vécue sur le plateau, les délais de production ont été finalisés et ils ont pu terminer le travail sans autre problème. Plus tôt cette année, il a été confirmé que Éclairage au gaz arrivera sur la plateforme StarzPlay le 24 avril 2022avec un nouveau regard sur l’histoire américaine avec « des histoires humaines illustrées en profondeur », selon Pickering.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂