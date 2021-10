Amazon Prime Video a une pile de films terrifiants parfaits pour un marathon de films d’Halloween

Les personnes qui souhaitent éviter le tour ou le traitement d’Halloween cette année et organiser un marathon de films à la place n’auront que l’embarras du choix.

Bien qu’il existe une liste apparemment interminable de films effrayants que vous pouvez regarder avant et le 31 octobre, Amazon Prime Video a organisé des titres épiques qui feront sans aucun doute battre votre cœur.

Nous avons demandé à quelques Australiens de regarder certains des films les plus effrayants d’Amazon Prime Video pour voir s’ils pouvaient gérer toutes les frayeurs, les rebondissements et le gore.

Que vous aimiez l’horreur directe ou que vous soyez plus enclin à regarder un thriller, Amazon Prime Video est là pour vous.

je sais ce que tu as fait l’été dernier est l’un des films effrayants les plus connus dans le monde du cinéma, mais il a récemment été transformé en une série télévisée encore plus effrayante en tant qu’Amazon Prime Video Original.