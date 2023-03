Ty Tennant de House of the Dragon rejoint Good Omens pour la saison 2

David Tennant sera rejoint par son fils et un collègue docteur dans la deuxième saison à venir de Bons présages. Par RadioTimes, il a été révélé que le fils de l’acteur, Ty Tennanta intégré le casting de Bons présagesprêt à jouer un nouveau personnage nommé Ennon. Docteur Who étoile Pierre Davison, qui était le Cinquième Docteur bien avant que David Tennant ne devienne le Dixième Docteur, a également été choisi. Il jouera un personnage nommé Alistair, selon le nouveau rapport.





Ty Tennant et Davison rejoignent Shelley Conn, la nouvelle venue de la série précédemment annoncée, qui reprend le rôle de Beelzebub d’Anna Maxwell Martin. Parmi les autres acteurs de la saison 1 qui seront introduits en tant que nouveaux personnages pour la deuxième saison, citons Miranda Richardson, Paul Adeyefa et Michael McKean. Parmi les autres nouveaux venus figurent Donna Preston, Liz Carr et Quelin Sepulveda. Bien sûr, les chefs de file de la série, David Tennant et Michael Sheen, devraient revenir.

FILM VIDÉO DU JOUR

Écrit par Neil Gaiman et inspiré du roman original de Gaiman co-écrit avec Terry Pratchett, Bons présages a débuté sa première saison en 2019. Ce n’est qu’en 2021 qu’elle a été renouvelée pour une deuxième saison, ce qui a été une surprise à l’époque car la première saison a été développée en série limitée. Alors que la série a suscité une certaine controverse pour sa représentation des démons et des anges, ses critiques étaient largement positives et l’audience était évidemment forte chez Prime Video.





La saison 2 de Good Omens arrive bientôt

La saison 2 est dans la boîte depuis un moment, car cela fait un an qu’il a été annoncé que le tournage était terminé pour la deuxième saison. On ne sait toujours pas quand la bande-annonce arrivera, car il n’y a pas eu de mises à jour fructueuses depuis que Neil Gaiman a suggéré en janvier qu’il pourrait s’écouler encore un peu de temps avant que les fans ne puissent même voir cela, bien qu’il ait taquiné que le spectacle arriverait de retour cet été. Avec les nouveaux épisodes à venir plus de trois ans après l’arrivée de la saison 1, cela a été long à venir, mais la bonne nouvelle est que l’attente est presque terminée.

« Bons présages La saison 2 ne sortira pas avant l’été », a-t-il déclaré, expliquant comment la bande-annonce sera sauvegardée jusqu’à une date plus proche de la sortie. « Si nous publions une bande-annonce maintenant, nous aurons au moins 6 mois de gens déconcertés qu’elle ne soit pas encore sortie . »

Vous pouvez diffuser la première saison de Bons présages sur Prime Vidéo. La saison 2 n’a pas encore de date de diffusion.