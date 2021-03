Le créateur de Sons of Anarchy, Kurt Sutter, fera ses débuts en tant que réalisateur avec This Beast de Netflix

Fils de l’anarchie le créateur Kurt Sutter fera ses débuts en tant que réalisateur avec Cette bête pour Blumhouse et Netflix. Connu pour avoir créé la série dramatique policière à succès immensément Fils de l’anarchie, Sutter écrira, réalisera et produira ce nouveau projet de film. Jason Blum produira également pour Blumhouse aux côtés de Carla Hacken pour Paper Pictures. Chris McCumber et Jeremy Gold de Blumhouse TV sont producteurs exécutifs.

Inspiré par La Bête du Gévaudan, une histoire vraie sur une bête mystérieuse qui a terrorisé un village français dans les années 1760, le logline officiel de Cette bête dit: « Un village anglais du XVIIIe siècle est assiégé par une bête mystérieuse et insaisissable. Des dizaines d’innocents sont massacrés et le chaos est conduit à des hauteurs puritaines par le fanatisme religieux. La tâche impossible de tuer la bête incombe à un humble trappeur qui promet qu’il peut arrêter le carnage. Mais pour lui, cette chasse n’est pas une mission professionnelle, c’est une mission profondément personnelle. «

« Amener ma sensibilité d’histoire familiale et dérangeante dans le monde de Blumhouse semblait juste être quelque chose qui devait arriver. Et Cette bête est le projet parfait pour ce mariage. Et Netflix est le lieu idéal pour cette sanglante cérémonie ». Kurt Sutter dit dans un communiqué.

Jason Blum, PDG et fondateur de Blumhouse, a ajouté: « Nous sommes depuis longtemps fans de Kurt et de sa narration inégalée – c’est à la fois viscéral et empreint d’émotion. Nous sommes ravis que Blumhouse produise son premier long métrage pour Netflix. »

Sutter s’est fait un nom en tant que créateur de Fils de l’anarchie, l’un des programmes télévisés les plus populaires des 20 dernières années. La série mettait en vedette la vraie femme de Sutter, Katey Sagal, aux côtés d’autres stars telles que Charlie Hunnam, Mark Boone Junior, Kim Coates, Johnny Lewis, Maggie Siff, Ron Perlman et Tommy Flanagan. Le drame policier suit la vie d’un club de motards hors-la-loi opérant dans la vallée centrale de Californie. Il a été diffusé pendant sept saisons entre 2008 et 2014, recueillant des notes élevées et de bonnes critiques au cours de sa diffusion.

Bien qu’il n’ait jamais réalisé de long métrage, Sutter a dirigé plusieurs épisodes de Fils de l’anarchie ainsi qu’un court-métrage promotionnel pour Le bouclier. Il a également été écrivain pendant des années Le bouclier avant de passer plus tard à co-créer le Fils de l’anarchie retombées Mayas MC. Après deux saisons réussies, cette émission sera de retour pour une troisième saison ce mois-ci lorsqu’elle fera ses débuts le 16 mars. La série présente des apparitions spéciales de certains des membres de la distribution de l’émission originale.

Sutter a également écrit le drame sportif de 2015 Southpaw avec Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker et Rachel McAdams. En tant qu’acteur, Sutter a également joué « Big » Otto Delaney sur Fils de l’anarchie et ses autres séries Le bourreau bâtard sur FX. Il a également fait ses débuts dans le long métrage avec un rôle dans le nouveau film Marcher dans le chaos avec Tom Holland et Daisy Ridley, jouant un père adoptif du personnage dépeint par Holland.

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour Cette bête, et aucun nom n’est encore attaché à la distribution. Cette nouvelle nous vient de Blumhouse.

