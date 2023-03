Liam Payne a-t-il subi une chirurgie plastique ? Les chirurgiens esthétiques se penchent sur ses photos avant et après

Liam Payne a fait ses débuts avec un nouveau look, amenant les fans à se demander s’il a subi une chirurgie esthétique.

Ce mois-ci, les apparitions de la chanteuse pop de 29 ans sur le tapis rouge de la première du documentaire de son coéquipier Louis Tomlinson et les images de Payne sortant dîner avec sa petite amie Kate Cassidy, 23 ans, au restaurant londonien Sexy Fish ont fait parler les fans.

Liam Payne a-t-il subi une chirurgie plastique ?

Les fans ont émis l’hypothèse que Payne a subi d’importantes modifications cosmétiques et a partagé une gamme de suppositions, notamment une rhinoplastie, un remplissage des lèvres, des implants de joue, des implants de menton, un rasage de la mâchoire, une réduction de l’arcade sourcilière, du botox et un lifting des yeux.

Le visage de Payne semble nettement plus anguleux qu’auparavant. Son menton et sa mâchoire sont tous les deux plus proéminents.

Les chirurgiens esthétiques affirment que Payne a subi une élimination de la graisse buccale et une chirurgie de la mâchoire.

Le Dr Saleena Zimri de Skin Doctor Clinics spécule qu ‘«il semble que Liam ait subi une sorte d’élimination de la graisse buccale avec la possibilité d’un implant de mâchoire également».

L’élimination de la graisse buccale est une procédure qui gagne en popularité parmi les célébrités et les influenceurs. Les coussinets adipeux sont coupés de l’intérieur des joues, ce qui donne au visage un aspect plus anguleux.

Zimri a déclaré que « quiconque envisage l’élimination de la graisse buccale devrait également tenir compte des implications à plus long terme. Des creux de joues bien définis et moins de graisse sur le visage ont fière allure chez les patients plus jeunes, mais à mesure que nous vieillissons, nous perdons du volume sur notre visage, ce qui peut nous faire paraître visiblement plus âgés.

Le Dr Mo Hamed, qui dirige une clinique d’esthétique, a noté que Payne semble également avoir reçu un produit de comblement de la mâchoire. Hamed a noté que le remplissage de la mâchoire « devient un traitement très populaire dans ma clinique où les hommes ont un remplissage de la mâchoire pour masculiniser leur visage, [as] une mâchoire plus large et ciselée est associée à des traits masculins plus forts. La chirurgie de la mâchoire est permanente, car l’implant se développe dans le visage et se fixe à l’os sous-jacent.

Selon le New York Center For Facial Plastic Surgery, les patients bénéficiant d’une chirurgie plastique d’implant facial personnalisé peuvent s’attendre à payer un minimum de 4 000 € pour une procédure.

Ce n’est l’affaire de personne, mais Payne est ce qu’il choisit de faire avec son corps, et il n’est clairement pas à l’abri des pressions sociétales de regarder d’une certaine manière.

La possible chirurgie esthétique de Payne montre que les hommes aussi sont soumis à des normes de beauté inaccessibles.

L’American Society of Plastic Surgeons a publié un rapport statistique sur la chirurgie plastique de 2020, dans lequel elle a constaté que les hommes représentent 8 % de toutes les interventions esthétiques pratiquées aux États-Unis, soit un total de 1,1 million d’interventions esthétiques par an. Le rapport indique également que 16,7 milliards de dollars ont été dépensés en chirurgie esthétique en 2020.

Dans ce même rapport, il a été constaté que les cinq principales interventions chirurgicales esthétiques masculines comprenaient le remodelage du nez, la chirurgie des paupières, les implants de joue, la liposuccion et la chirurgie de l’oreille.

Payne ne semble pas faire exception à la vie sous la pression de normes physiques impossibles. Il a commenté qu’il avait pris du poids pendant le verrouillage de 2020, déclarant « J’ai pris beaucoup de poids ».

« J’ai fait une performance à la télévision avec les BAFTA et j’ai été déçu de moi-même », a expliqué Payne. « Je ne ressemblais pas à ce que je voulais. » Payne a poursuivi: «En vous-même, vous savez ce que vous en pensez. De toute évidence, ils disent que la caméra ajoute dix livres et c’est définitivement le cas.

Le commentaire corporel négatif de Payne souligne à quel point le fait de vivre aux yeux du public peut aggraver les insécurités que l’on peut déjà avoir à propos de son apparence.

Bien que la chirurgie esthétique ne soit pas mauvaise en soi, elle peut entraîner la formation d’une boucle de rétroaction négative lorsque quelqu’un a l’impression qu’il y a toujours quelque chose à «réparer» à propos de son apparence physique.

Le visage et le corps de Payne sont les siens, mais les changements dans son apparence soulignent que tous les humains sont soumis à une norme de beauté qui ne permet pas toujours un amour-propre radical et une acceptation.

Alexandra Blogier est rédactrice au sein de l’équipe d’information et de divertissement de YourTango. Elle couvre les potins sur les célébrités, l’analyse de la culture pop et tout ce qui concerne l’industrie du divertissement.