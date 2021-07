The Circle Saison 3 : Date de sortie et tout ce que l’on sait sur

– Publicité –



Le Cercle est de retour pour sa deuxième saison. Alors que nous sommes ravis de le voir avec de nouveaux visages, nous pensons déjà à la prochaine saison. Nous avons de la chance que la série ait été renouvelée pour la saison 3. Cela signifie que nous n’avons pas à nous en préoccuper. Comme nous le savons tous, tout peut arriver dans The Circle. Y a-t-il des signes que Netflix pourrait apporter des changements majeurs ? À quelle heure le prochain candidat emménagera-t-il dans le loft?

C’est tout ce que vous devez savoir sur The Circleseason3.

La saison 3 de The Circle se passe-t-elle?

Selon The Hollywood Reporter, Netflix a annoncé qu’il renouvellerait son contrat de saison 2 et reviendrait pour une troisième saison.

Quand sortira la saison 3 ?

Il s’est écoulé un peu plus d’un an entre la première et la deuxième saison de The Circle. Nous devrons donc probablement attendre une autre saison pour le 3. La série reviendra probablement en 2022.

Quand commencera le tournage de la saison 3 ?

Selon le site officiel, The Circle est actuellement en train de lancer de nouvelles saisons. La date de clôture est le 2 octobre 2021. Ils pourraient commencer le tournage à l’été 2021, soit pour poursuivre les autres saisons, soit pour le déplacer au début de la nouvelle année.