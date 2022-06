« The Umbrella Academy » : explication du paradoxe du grand-père

Le 22 juin dernier, Netflix a créé la troisième saison de la série télévisée « The Umbrella Academy », avec à nouveau Viktor (Elliot Page)Klaus (Robert Sheehan), Number Five (Aidan Gallagher), Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman) et de nouveaux membres de sa distribution exceptionnelle.

En raison de son intrigue, qui traite des thèmes du voyage dans le temps, la production basée sur la série comique de Gérard Way et Gabriel Ba il nous introduit également à des concepts très intéressants et l’un d’eux est une contradiction complexe largement discutée depuis les années 1920 dans la littérature.

Ensuite, dans les lignes suivantes, vous connaîtrez l’explication de la paradoxe du grand-pèreun concept qui est traité dans la troisième saison de la série de Netflix « L’Académie des Parapluies”.

COMMENT LE PARADOXE DU GRAND-PÈRE EST-IL EXPLIQUÉ DANS « L’ACADÉMIE DES PARAPLUIES » ?

Au cours de la troisième saison de la série Netflix « L’Académie des Parapluies » Ils nous rapprochent de ce concept avec un clip instructif au début de l’épisode 3. Ainsi, la vidéo basée sur le chapitre 68 des « Protocoles des paradoxes : le guide complet de la Commission des anomalies temporaires », explique de manière illustrative ce que est le paradoxe du grand-père.

De cette façon, nous savons Elmerun garçon qui souffre de la présence de son grand-père à la maison, décide alors d’inventer une machine à voyager dans le temps pour remonter le temps et tuer la jeune version de son agresseur.

Cependant, le meurtre de son grand-père implique également que sa mère n’existe pas, puisque la mort de l’homme est survenue avant sa naissance. Pour lui, Elmer ni l’un ni l’autre n’existerait dans le présent: s’il les avait tués tous les deux dans le passé, aucun d’eux ne serait jamais né. Conclusion : le garçon n’aurait même pas pu exister pour remonter le temps en premier lieu.

L’explication de la contradiction connue sous le nom de paradoxe du grand-père (l’idée que quelqu’un tue son propre grand-père étant illogique car sa naissance n’aurait jamais eu lieu) se termine par cette phrase dans le clip : « Cette histoire n’est pas vraie, mais si c’était le cas, Elmer aurait mis le temps, l’espace et tout être vivant en grave danger. ».

Dans « The Umbrella Academy », l’histoire d’Elmer et de sa famille est utilisée pour expliquer le paradoxe du grand-père (Photo : Netflix)

LE PARADOXE DU GRAND-PÈRE DANS LA SÉRIE

Dans « L’Académie des Parapluies« , la paradoxe du grand-père vient après avoir appris que Victor, Klaus, Numéro cinq, Luther, Diégo Oui Allison n’a jamais existé dans la réalité où ils sont venus, puisque leurs mères ont été tuées par harlanle garçon à qui le personnage de Elliot Page Il lui a transféré ses pouvoirs, avant leur naissance.

Bien que dans la fiction, il ne soit pas expliqué comment les frères étaient vivants, malgré cette contradiction, la vérité est que leur présence crée une boule d’énergie appelée Kugelblitz qui dévore tout sur son passage et qui, vers la fin de la saison, finit par détruire l’univers.

Paradoxe du grand-père : Allison, Diego, Klaus et leurs frères et sœurs sont vivants dans « The Umbrella Academy », malgré le fait que leurs mères soient décédées avant leur naissance (Photo : Dark Horse Entertainment)

LE PARADOXE DU GRAND-PÈRE EN SCIENCE

Selon Men’s Health, le paradoxe du grand-père est débattu et discuté dans la littérature depuis les années 1920. Il prétend montrer que voyager dans le passé est intenable, puisque, si un tel voyage dans le temps était possible, le voyageur dans le temps serait dans un position pour faire des changements qui rendraient son propre voyage dans le temps impossible (comme se suicider, par exemple).

Une autre façon de penser au paradoxe consiste à utiliser deux déclarations :

Le voyageur temporel peut tuer le grand-père. Le voyageur temporel ne peut pas tuer le grand-père.

Les deux phrases semblent vraies : La première est vraie, car s’il affrontait son grand-père avec une arme à feu, il pourrait appuyer sur la gâchette et le tuer. La seconde, quant à elle, est également vraie, car tuer son grand-père rendrait sa propre existence impossible. Si les deux affirmations sont vraies, alors il y a une contradiction. Si le voyage dans le temps dans le passé mène à une contradiction, alors c’est impossible.

Le physicien Stephen Hawking, quant à lui, a proposé en 1999 deux alternatives pour éviter la paradoxe du grand-père. Le premier est le modèle d’histoires cohérentes, c’est-à-dire que vous ne pouvez voyager à un moment dans le passé que si vous y êtes déjà allé. La seconde a à voir avec la physique quantique et explique qu’un événement peut avoir plusieurs résultats possibles dans des délais parallèles. Ainsi, si dans l’une le grand-père a eu des enfants et des petits-enfants, dans une autre il peut être mort sans descendance, et ainsi de suite jusqu’à une variété de possibilités.