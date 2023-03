Quand Ant-Man 3 et The Wasp: Quantumania seront-ils diffusés sur Disney +?

Disney+

Le troisième opus d’Ant-Man a lancé une nouvelle étape dans le MCU dans les salles, mais les fans veulent profiter du film sur Disney+. Quand ce sera ?

© Studios MarvelQuand Ant-Man 3 et The Wasp: Quantumania seront-ils diffusés sur Disney +?

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a débuté dans l’année et dans la phase 5 de l’univers cinématographique Marvel, donc d’après ce qui s’est passé dans son intrigue, nous verrons un large développement de l’histoire officiellement immergée dans le multivers. Le film est sorti sur grand écran le 17 février et les fans attendent son arrivée sur la plateforme. Disney+. Quand ce sera ?

« Dans le film, qui lance la phase 5 du MCU, les partenaires de super-héros Scott Lang et Hope Van Dyne reviennent pour poursuivre leurs aventures en tant qu’Ant-Man et la Guêpe. Rejoints par les parents de Hope, Hank Pym et Janet Van Dyne, la famille se retrouve explorer le royaume quantique, interagir avec de nouvelles créatures étranges et se lancer dans une aventure qui les emmènera au-delà des limites de ce qu’ils pensaient »précise son synopsis.

+Quand Ant-Man 3 sera-t-il diffusé sur Disney+

Une tradition, à la fois du studio de super-héros et du service de streaming, est que leurs sorties ont une période de moins de deux mois entre leur sortie en salles et leur sortie gratuite pour tout le monde. Compte tenu de cela, on croit que Ant-Man et la Guêpe : Quantumania Il serait disponible sur Disney+ mi-mai. Cependant, certaines rumeurs mentionnent qu’il pourrait arriver en avril.

Bien que le public ait attendu de voir ce film du personnage, les critiques ont été vraiment sévères et l’ont positionné comme l’un des pires longs métrages du MCU. Sur Rotten Tomatoes, il a un taux d’approbation de 47%, avec un consensus indiquant: « Ant-Man and the Wasp: Quantumania manque surtout de l’étincelle de plaisir qui a élevé les aventures précédentes, mais Kang de Jonathan Majors est un méchant passionnant prêt à modifier le cours du MCU ». En revanche, sur Metacritic, il a obtenu un faible 48/100.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania était à nouveau à l’affiche Paul Rudd comme Scott Lang, mais cette fois il avait la présence de Jonathan Majors dans le rôle de Kang Le Conquérant, qui sera le grand méchant du futur de la franchise. Au casting, nous avons aussi Évangéline Lily (Hope Van Dyne) Catherine Newton (Cassie Lang) william jackson harper (Quaz), Michelle Pfeiffer (Janet Vandyne) michel douglas (Dr Hank Pym) et Bill Murray (Krylar), entre autres.

