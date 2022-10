Twister 2: Twisters commencera le tournage au début de 2023, Helen Hunt pourrait revenir

Tornadesla suite de 1996 Tornade, semble aller de l’avant. Deadline rapporte que le projet, qui vient d’Universal Pictures et d’Amblin Entertainment, a prévu une date de début de production du film au printemps 2023, mais cela dépend de la recherche d’un réalisateur. Il a été rapporté précédemment que Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick) était à bord pour diriger le film, écrit par Mark L. Smith (Le revenant), bien que le réalisateur ait depuis quitté le projet pour se concentrer sur son prochain film de course de Formule 1 avec Brad Pitt.





Cela signifie que Tornades n’a plus de réalisateur et les dirigeants du studio rencontreraient différents réalisateurs à propos du projet. Jimmy Chin et Elizabeth Chai Vaserhelyi (Solo gratuit) sont répertoriés comme noms de réalisateurs pris en compte pour le projet, qui comprend également Dan Trachtenberg (Proie) et Travis Knight (Lien manquant). Cependant, si Trachtenberg est vraiment à l’étude, les producteurs voudront peut-être l’appeler car il ne semble rien savoir à ce sujet.

« A qui cela peut concerner. Je ne fais pas de TWISTER », a posté Trachtenberg sur Twitter après la publication du rapport.

Il note également dans le rapport qu’il y a d’autres réalisateurs « dans le mix », mais il ne faut pas compter sur l’original Tornade le réalisateur Jan de Bont soit parmi eux non plus. Lorsqu’il a été annoncé qu’une suite se produisait, de Bont a noté dans une interview Collider que l’annonce était une surprise totale. Le réalisateur a également exprimé sa crainte qu’un redémarrage ne devienne plus important en décrivant une puissante tornade F5 avec beaucoup plus d’effets spéciaux utilisés.

« J’ai lu ça il y a un mois ou deux », a déclaré de Bont. « J’ai dit: » Wow. Vont-ils faire le F5 maintenant? Je parie que c’est ce que c’est. Vous ne pouvez pas le faire en le rendant plus grand. Cela, comme un film ne fonctionne presque jamais. Vous devez arriver en tant que… avec des personnes réellement impliquées dedans. Vous ne pouvez pas simplement… C’est comme si je travaillais sur la scène de la destruction . Nous allons empirer et des villes entières vont être détruites. C’est exactement comme tomber dans le piège où les effets spéciaux prennent complètement le dessus.





Helen Hunt reviendra-t-elle dans Twisters ?

Pendant ce temps, le nouveau rapport suggère également que la star originale Helen Hunt devrait apparaître dans la suite pour reprendre son rôle. En premier Tornade, Hunt a partagé la vedette aux côtés de Bill Paxton en tant que deux chasseurs de tempêtes pris dans une grave épidémie de tornade en Oklahoma. Paxton est décédée en 2017 à l’âge de 61 ans. Alors que Hunt est recherchée par les cinéastes, il n’est pas encore clair si elle a officiellement reçu une offre à ce stade.

Tornades n’a pas encore de date de première.