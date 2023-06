L’acteur de Breaking Bad décédé subitement : Qui est Mike Batayeh ?

célébrités

L’acteur est décédé subitement à l’âge de 52 ans et on vous dit ce que l’on sait



© Mike BatayehInstagramSelon IMDb, l’acteur avait près de 40 crédits dans des séries et des films.

Mike Batayeacteur et comédien qui a joué dans la série à succès Breaking Bad mort subitementte, selon son manager. j’avais 52 ans. TMZ a rapporté la mort de l’acteur ce vendredi et nous vous dirons ce que l’on sait.

+ Qui est Mike Batayeh et de quoi est-il mort ?

En plus d’être un comédien, Mike est devenu célèbre parmi les fans de Breaking Bad pour jouer Dennis Markowski, le responsable de la blanchisserie de Gustavo. D’accord avec TMZ, Mike Batayeh est décédé le 1er juin d’une crise cardiaque dans son sommeil à son domicile du Michigan..

Sa sœur, Diane, a déclaré au tabloïd américain que la mort a été subite et il n’y avait pas d’antécédents cardiaques: « Il manquera beaucoup à ceux qui l’aimaient et sa grande capacité à apporter rire et joie à tant de personnes.», a déclaré la famille dans un communiqué cité par TMZ.

+ En plus de Breaking Bad, dans quelles autres séries et films Mike Batayeh est-il apparu ?

En plus de Breaking BadMike était un comédien à succès et a participé à des séries télévisées et à des projets tels que Garçon rencontre Wold et CSI Miamicependant, selon IMDb, Batayeh avait environ 38 crédits dans des séries et des films parmi lesquels se démarquent Farce d’Amérique, Marco Polo, Jessy, Touche et même power rangers galaxie perdue.

