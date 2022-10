Le film qui a été censuré aux États-Unis, mais qui est disponible à regarder dès maintenant sur Netflix

Netflix

L’une des recettes du catalogue Netflix avait récemment connu de grosses difficultés aux Etats-Unis, au point de subir la censure. Voyez ce que c’est et ce qu’il doit !

©IMDBLe film qui a été censuré aux États-Unis, mais est disponible à regarder dès maintenant sur Netflix.

Tout au long de l’histoire, le cinéma a été un outil pour transmettre des histoires fictives qui naissent d’une idée, mais il y a des cas où ce qui se reflète sur le grand écran tente de dépeindre les faits de la réalité à la lettre. Face à cela, de multiples commentaires, tant positifs que négatifs, peuvent surgir, mais les États-Unis ont eu ces dernières années un cas retentissant à propos d’un film qui critique principalement un secteur de sa société.

Jusqu’à présent en octobre, le service de streaming Netflix a ajouté différents contenus à son grand catalogue, mais le titre qui nous intéresse ici est La chasse. Ce long métrage, réalisé par Craig Zobel, est sorti début 2020 et a reçu des critiques positives de la presse pour avoir raconté une histoire mêlant les genres tels que le thriller, l’action, l’horreur et même la comédie. Malheureusement, il a rencontré une polémique qui a affecté son lancement dans son pays.

De quoi s’agit-il? La prémisse centrale tourne autour de 12 personnes qui, de manière surprenante et mystérieuse, se réveillent au milieu d’une forêt sans savoir comment elles sont arrivées là. Le groupe découvre qu’ils ont été choisis au hasard pour être chassés dans un jeu par un groupe de millionnaires cherchant à s’amuser avec eux. Tout change lorsque Crystal, l’une des victimes, fait pencher la balance en sa faveur lorsqu’elle commence à se débarrasser des membres de l’élite, avec l’intention d’atteindre une femme mystérieuse qui est derrière tout.

Bien que les responsables aient mentionné qu’il s’agissait d’une satire entre secteurs de gauche et de droite, le film n’est pas sorti en salles. En effet, il y a eu des fusillades de masse au Texas, où 23 personnes ont été tuées, et dans l’Ohio, faisant 10 morts. Compte tenu de la proximité des cas, les autorités américaines ont pris la décision d’annuler leur dépistage, ajouté aux tweets de Donald Trump : « Le film est fait pour dégénérer et créer le chaos. Ils créent leur propre violence et essaient ensuite de la rejeter sur les autres. Ce sont les vrais racistes et ils sont très préjudiciables à notre pays. ».

Après les déclarations du président des États-Unis, d’Universal Pictures a annulé la première. Là, ils ont publié la déclaration suivante : « Nous soutenons nos cinéastes et continuerons d’aider à distribuer les films de ces créateurs audacieux et visionnaires, comme ceux qui ont réalisé ce thriller satirique et social, mais nous comprenons que ce n’est pas le bon moment pour que ce film sorte », a déclaré le société a déclaré dans un communiqué. un communiqué officiel « . C’était un accord qui excluait le reste du monde, il a donc atteint d’autres pays et vous pouvez actuellement voir La chasse dans Netflix.

