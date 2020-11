Il y a 35 candidats pour la voiture de l’année 2021 au France. Lequel choisiriez-vous?

Ça roule déjà 38e édition du Trophée de la voiture de l’année / 2021 Crystal Wheel qui culminera avec l’élection de la voiture de l’année au France. Il s’agit du prix le plus ancien et le plus prestigieux du genre au France et 45secondes.fr ne pouvait pas manquer, faisant partie du jury permanent, composé de 20 jurés au total représentant les principaux médias du pays.

Comme on pouvait s’y attendre, c’est aussi une année particulièrement difficile pour l’industrie automobile et le commerce, en raison de la pandémie. Cependant, les marques ont relevé le défi, cette nouvelle édition étant la plus populaire de tous les temps.

Il y a 35 modèles candidats, répartis en sept catégories, dont 27 sont éligibles pour le trophée le plus recherché de tous: la voiture de l’année 2021. Laquelle succédera à la Toyota Corolla, vainqueur de l’édition 2020?

Des tests dynamiques sont déjà en cours dans cette première phase et tout sera évalué: de la conception aux performances, de la sécurité au prix, sans oublier le thème de la durabilité environnementale et bien d’autres paramètres.

Il y aura également un prix supplémentaire, le prix de la technologie et de l’innovation, où l’organisation sélectionnera cinq dispositifs innovants et technologiquement avancés qui peuvent bénéficier directement au conducteur et au conducteur. Ceux-ci seront examinés par les jurés et ensuite votés en même temps que le vote final.

Avant de connaître le gagnant, sept finalistes seront sélectionnés que nous rencontrerons au cours du prochain mois de février. La voiture de l’année et les gagnants des différentes classes seront connus au cours de la première quinzaine de mars 2021.

Sans plus tarder, découvrez tous les modèles candidats et les catégories respectives. Laquelle sera la voiture de l’année 2021?

Ville de l’année

Sports / Loisirs de l’année

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2.9 V6 Bi-Turbo 510 ch AT8 Q4

CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 310 ch

Suzuki Swift Sport 1.4 Boosterjet hybride doux 48 V

Volkswagen Golf GTI

Tram de l’année

Famille de l’année

SUV / Compact de l’année

Ford Kuga 2.0 MHEV Diesel ST-Line X

Ford Puma ST-Line 1.0 EcoBoost 125 ch

Hyundai Tucson 1.6 TGDI 48 V Vanguard

Hyundai Kauai 1.0 TGDi Premium 2020

Škoda Kamiq 1.0 TSI STYLE 116 Cv DSG

Hybride de l’année

Candidats éligibles pour le trophée de la voiture de l’année / 2021 Crystal Wheel