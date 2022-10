Vigilante : la sombre affaire réelle derrière la série Netflix

Vigilant créé sur le service de streaming Netflix le 13 octobre et seulement quelques jours ont suffi pour surmonter Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer comme la série la plus regardée dans le monde aujourd’hui. C’est une histoire mettant en scène Bobby Cannavale et Naomi Watts qui s’inspire d’un cas réel d’un manoir du New Jersey. En sept épisodes qui sont déjà un succès, se reflète une histoire que nous vous raconterons ensuite.

L’intrigue de la fiction suit Dean et Nora Brannock, qui viennent d’acheter la maison de leurs rêves dans le quartier idyllique de Westfield. Après avoir dépensé leurs économies, ils se rendent compte que les voisins ne sont pas du tout amicaux. Il y a une femme âgée excentrique nommée Pearl et son frère Jasper, qui se faufilent dans la maison des Brannock et se cachent dans le monte-plats; Karen, Mitch et Mo. L’accueil se transforme en enfer lorsqu’ils commencent à recevoir des lettres inquiétantes de quelqu’un qui se fait appeler « The Watcher ».

+Le vrai cas derrière la série Vigilante

Le couple vu dans la série est en fait Derek et Maria Broaddusqui ont acheté leur maison dans le New Jersey en juin 2014 et ont reçu une enveloppe blanche avec de grosses lettres majuscules qui était adressée au nouveau propriétaire de la maison construite en 1905. La note, telle que détaillée par le New York Magazine en 2018, mentionnait : « Cher nouveau voisin au 657 Boulevard, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans le quartier ». L’écrivain anonyme a déclaré que cette maison avait été l’objet de sa famille pendant des décennies et avait été choisie pour observer l’endroit, en plus de se demander s’ils savaient ce que les murs cachaient, ce qui a été examiné par la police et n’a rien trouvé.

L’écrivain a ensuite remis en question les rénovations qui Broaddus fait dans la maison et a envoyé une menace directe d’enlever les trois enfants du couple: « Une fois que je connaîtrai leurs noms, je les appellerai et les dessinerai aussi. Que la fête commence »signant du pseudonyme L’observateur. Le lendemain, Derek et Maria Ils ont découvert que les anciens propriétaires avaient également reçu une lettre d’une personne qui se faisait appeler du même nom, qui mentionnait qu’ils avaient été surveillés pendant leur séjour. Ce couple, qui a vécu dans la maison pendant 23 ans, a supposé qu’il s’agissait d’une blague, mais la police a pris la chose au sérieux et a conseillé au Broaddus qu’ils n’en avaient parlé à personne, sauf à leurs voisins qui étaient désormais suspects.

Quelques semaines après la première lettre, L’observateur Il leur a écrit à nouveau en mentionnant qu’il les surveillait toujours et en leur demandant s’ils avaient trouvé ce qu’il y avait sur les murs. Compte tenu de cela, le couple s’inquiétait des informations dont ils disposaient sur leur famille, puisqu’ils leur envoyaient les noms et même l’ordre de naissance des enfants. L’écrivain a de nouveau fait référence aux enfants, cette fois comme « sang jeune », demandant s’ils les laisseraient jouer au sous-sol ou s’ils avaient peur d’y aller. Après cet avis, Derek et Maria ils ont cessé d’emmener leurs enfants dans ce qui serait leur nouveau foyer et des semaines plus tard, ils ont reçu une autre lettre : « Où es-tu allé? 657 Boulevard tu manques ».

Six mois après avoir acheté la maison pour 1,4 million de dollars, le couple a mis la propriété en vente, mais n’a pas pu trouver d’acheteur à cause de ces lettres. En 2016, le Broaddus ils ont essayé de revendre la maison pour 1,25 million de dollars, mais les actes étaient une forclusion pour les acheteurs, il a donc été recommandé de la vendre à un promoteur qui démolirait l’endroit. Pour cela, ils avaient besoin d’une approbation du Westfield Planning Board et ont eu une réunion de quatre heures, où les habitants ont exprimé que la destruction de la maison réduirait le coût de leurs maisons et ruinerait le quartier.

La famille a réussi à louer la maison, mais peu de temps après qu’un autre couple a emménagé, une nouvelle lettre est arrivée de L’observateur, en date du 13 février. Les Broaddus intenté une action en justice contre le Boisanciens propriétaires qui ne les ont jamais prévenus de ce qui s’est passé. « Peut-être que tu m’as même parlé, l’un des soi-disant voisins qui n’a aucune idée de qui pourrait être The Watcher. Ou peut-être que tu le sais et que tu as trop peur pour le dire à qui que ce soit. », la lettre mentionnée. Les propos étaient de plus en plus agressifs, pointant du doigt le fait que la famille attirait les médias dans « leur quartier », dont ils menaçaient de se venger Derek et Maria complotant leur mort. Les nouveaux locataires n’ont pas quitté la maison, mais ils ont installé des caméras de sécurité.

« Vous êtes méprisé par la maison. Et El Vigilante a gagné », disait la dernière lettre arrivée sur les lieux. Bien qu’il y ait eu des soupçons qu’il s’agissait du voisin Michael Langford, il n’y avait aucune preuve concluante contre lui. La police a découvert que l’ADN sur les enveloppes était une femme et a enquêté sur la sœur de Michael, mais cela ne s’est pas concrétisé non plus. Bien qu’il y ait eu plus de suspects, certains voisins ont dit qu’ils étaient les mêmes Broaddus qu’ils étaient après les lettres parce qu’ils ne pouvaient pas se permettre la maison et qu’ils trouveraient donc un moyen de baisser son prix, ou qu’ils étaient des escrocs pour vendre l’histoire pour de l’argent. Derek Il a dit avoir envoyé des lettres au quartier qui le critiquaient pour nettoyer son image, mais n’ont reçu que des commentaires plus négatifs. Malgré l’enquête policière, L’Observateur n’a pas encore été retrouvé et son identité est inconnue..

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂