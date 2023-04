Tucker Carlson quitte Fox News : nous « avons accepté de nous séparer »

Soudain, Tucker Carlson n’est plus chez Fox News. Lundi, il a été annoncé (via Variety) que Carlson quittait son rôle au sein du réseau en tant qu’hôte de Tucker Carlson ce soir, malgré son statut d’animateur de télévision aux heures de grande écoute le plus regardé. La nouvelle est une surprise sans raison précise pour laquelle Carlson quitte Fox, bien qu’une déclaration de l’entreprise suggère qu’il s’agissait d’une décision mutuelle.





« Fox News Media et Tucker Carlson ont convenu de se séparer », indique le communiqué. « Nous le remercions pour son service au réseau en tant qu’hôte et avant cela en tant que contributeur. »

Carlson a commencé à héberger Tucker Carlson ce soir sur Fox News en 2016, et il servira plus tard le remplacement de Le facteur O’Reilly après la propre sortie de Bill O’Reilly du réseau à la suite d’allégations d’inconduite en 2017. Le programme a suscité une grande controverse au cours de ces années, car Carlson a été accusé de promouvoir de fausses théories du complot, entre autres plaintes. Beaucoup l’ont également comparé aux nationalistes blancs et Carlson a souvent été accusé de racisme et de sexisme.

Un autre moment bas dans la course de l’émission a vu l’écrivain en chef Blake Neff démissionner lorsque des commentaires sectaires qu’il avait faits sur Internet lui ont été retracés en 2020. Carlson a abordé la situation sur Tucker Carlson ce soir, condamnant le verbiage controversé de l’écrivain. Carlson a également annoncé son intention à l’époque de prendre des vacances prolongées à cause de l’incident.

« Nous n’approuvons pas ces mots », a déclaré Carlson dans l’émission. « Ils n’ont aucun lien avec la série. C’est mal d’attaquer les gens pour des qualités qu’ils ne peuvent pas contrôler. »

Cela dit, Carlson s’est adressé aux personnes en ligne célébrant le tir comme « des goules qui se frappent maintenant la poitrine » et a ajouté : « Lorsque nous nous faisons passer pour irréprochables afin de blesser d’autres personnes, nous commettons le péché le plus grave de tous. »





Le procès du Dominion a-t-il conduit à la sortie de Tucker Carlson?

Il est facile de supposer que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la récente perte en justice impliquant le réseau. Fox News Channel est condamné à payer 787 millions de dollars dans le cadre d’un règlement avec Dominion Voting Systems basé sur la couverture de l’élection présidentielle de 2020. Il a été allégué dans le procès que Carlson et son équipe ont intentionnellement diffusé des commentaires diffamatoires sur l’entreprise, comme l’allégation selon laquelle les machines à voter ont été manipulées pour assurer la victoire électorale de Joe Biden.

Pour l’instant, aucun remplaçant n’a encore été nommé pour combler le créneau horaire à la suite de l’absence de Carlson. Les dirigeants de Fox News y travaillent probablement au moment où nous parlons et une annonce est probablement imminente. La dernière émission de Carlson a été diffusée le 21 avril et jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent soit nommé, Fox News ce soir sera diffusé avec des personnalités tournantes de Fox News.