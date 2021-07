Fast and Furious : un spin-off de Cipher arrive

Chiffrer a fait ses débuts dans la saga Rapides et furieux dans le huitième film de la série. À l’époque, il a réussi à contrôler Dom Toretto parce qu’il avait kidnappé Elena et son fils Brian. Le cyber-terroriste a donné l’ordre d’exécuter l’ex-partenaire de Dom. Cependant, avec l’aide des frères Shaw et de son équipe, le conducteur de voiture grossier a réussi à vaincre le méchant et à récupérer le petit Brian.

Mais ce n’était pas tout pour le cyber-terroriste qui est revenu pour le neuvième film de la saga qui bat des records au box-office dans le monde entier. Dans ce cas, le méchant Otto Il la fait piéger pour utiliser ses compétences de piratage à son avantage. Le nouveau salaud ne sait pas que contrôler Cipher est impossible.

Cipher aura son spin off







Rapide et furieux 9 a en son centre le conflit entre Dom Toretto et son frère Jakob. Les vérités du passé sont les maux du présent. Dans ce sens, Chiffrer Il en profite pour se mettre dans la tête du benjamin des Torettos. Enfin elle parvient à convaincre Otto qu’ils peuvent être des alliés et regagner leur liberté.

Dans ce contexte, le protagoniste vin Diesel Il a déjà contacté les scénaristes de la saga pour développer un spin off de Cipher. Vous devez tenir compte du calendrier de Charlize Theron, qui débutera prochainement par la suite de La vieille garde, un projet de Netflix. La vérité est que nous pouvons nous attendre à plus de ce personnage dans les deux derniers volets de la série.

Oui, Fast and Furious prendra fin après les deux prochains épisodes de la saga. Mais certains personnages vont aller de l’avant avec des retombées comme celle de Hobbs et shaw. L’histoire de Chiffrer Cela semble être un endroit intéressant pour explorer les différentes alternatives autour de ce méchant qui n’a pas de place pour la rédemption comme les autres protagonistes…