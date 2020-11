iOS 14.3: la mise à jour fournit des informations sur les AirTags et les écouteurs de studio

La mise à jour vers iOS 13.4 arrive: Apple a publié une première version bêta de la mise à jour pour les développeurs. Avec le logiciel, il y a de nombreuses innovations sur iPhone 12 et Co. En outre, il y a apparemment dans le code des références à du matériel précédemment non publié d’Apple.

La plus grande nouveauté d’iOS 14.3 n’affectera probablement qu’un nombre relativement restreint d’utilisateurs d’iPhone pour le moment: avec la mise à jour, le nouveau format ProRAW pour les photos trouve son chemin sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, comme le rapporte 9to5Mac. Si vous avez installé la nouvelle version du système d’exploitation, vous pouvez sélectionner le format dans les « Paramètres » sous « Appareil photo » et « Formats ».

ProRAW est un format photo non compressé qui contient toutes les informations d’image pour le post-traitement. Un iPhone 12 Pro (Max) avec une grande mémoire interne est recommandé pour le format: les photos individuelles peuvent atteindre 25 Mo de taille.

iOS 14.3: cela change avec les applications

Plusieurs innovations dans iOS 14.3 affectent les applications qui ne sont pas d’Apple lui-même. Par exemple, Apple vous recommandera des applications tierces à l’avenir lorsque vous configurerez un iPhone ou un iPad. Selon 9toMac, cela ne devrait être le cas que dans certaines régions – en fonction des lois régionales.

Vous pouvez également installer des logiciels pour les accessoires HomeKit de tiers sous iOS 14.3 directement dans l’application Home. Jusqu’à présent, vous avez besoin de l’application du fabricant respectif pour les mises à jour logicielles. Semblable à l’App Store, vous pouvez désormais installer toutes les mises à jour disponibles en une seule fois – ou faire une sélection appropriée.

Avec iOS 14.3, vous avez la possibilité de définir de nouveaux moteurs de recherche comme standard pour les recherches. En plus de Google, Yahoo et Bing, vous pouvez également utiliser DuckDuckGo et Ecosia. DuckDuckGo attache une grande importance à votre vie privée, tandis que pour les fabricants d’Ecosia, tout est question de durabilité.

Remarques sur les AirTags et AirPods Studio

Outre les modifications apportées au logiciel, iOS 14.3 fournit également des indications sur le nouveau matériel d’Apple. Selon MacRumors, il y a un indice dans le code de l’application « Où est? » Que vous pouvez également intégrer des trackers tiers dans la fonctionnalité à l’avenir. En conséquence, il va de soi que cela fonctionnera également avec le propre tracker d’Apple. On ne sait toujours pas quand les soi-disant Apple AirTags pourraient apparaître.

Il existe également une nouvelle icône pour les écouteurs supra-auriculaires dans le code iOS 14.3. Ce n’est pas la première information qui parvient au public sur le gadget. On peut supposer qu’Apple développe des écouteurs intra-auriculaires appelés « AirPods Studio », qui devraient vous offrir les fonctionnalités des écouteurs intra-auriculaires déjà disponibles.