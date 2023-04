Ce best-seller Redmi reçoit déjà la mise à jour de MIUI 14

Best Service Ethno World 6 Complete Upgrade

Best Service Ethno World 6 Complete Upgrade, Instrument virtuel - Version téléchargement, Mise à jour depuis version Ethno World 4 ou 5 Complete, Bibliothèque de samples prêts à l'emploi avec plus de 320 instruments ethniques et voix basés sur plus de 28700 samples, Instruments de partout dans le monde: instruments de type cloches, arcs, gongs et bols, instruments à clavier, instruments en métal et à cordes, bois et cuivres, percussions et batteries du monde, voix et choeurs, Phrases vocales et choeurs du Cameroun, Guinée, China, Iran, Turquie, Bulgarie, Magreb, Espagne, Ukraine, Arabie, Jamaïque et Inde, Formats supportés: autonome / VST 2 / AU / AAXnative, Système minimum requis: Win7 (64 Bit), Mac OSX 10.9, processeur Dual Core, 4 GB RAM, 22 GB DD, connexion internet