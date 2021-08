Lauren Jauregui répond après avoir reçu des réactions négatives à propos de ses « ancêtres »

« Cela semble un peu raciste. »

Lauren Jauregui a reçu des réactions négatives sur Twitter après avoir évoqué ses « ancêtres ».

Mardi 10 août, le chanteur d' »Attentes » et ancien membre de Fifth Harmony a tweeté: « Une chose que je sais avec certitude, c’est que quiconque essaie de jouer avec moi doit répondre à mes ancêtres… ce karma a frappé rapidement. »

Le processus spirituel d’invocation des ancêtres est répandu dans les communautés noires, asiatiques et autochtones. Les Noirs font souvent appel à leurs ancêtres pour obtenir force et conseils, en s’appuyant sur leurs expériences passées douloureuses. Dans certaines cultures africaines, les ancêtres sont considérés comme les messagers entre les humains et Dieu.

LIRE LA SUITE: Olivia Rodrigo accusée d’avoir utilisé un « blaccent » et AAVE dans Instagram Live refait surface

Lauren Jauregui. Photo : Alamy, @laurenjauregui via Instagram

Lauren est cubaine, d’origine espagnole, donc certains ont pensé qu’il était inapproprié qu’elle utilise le mot dans le contexte où elle l’a utilisé en considérant l’histoire de la colonisation. D’autres ont également noté que Lauren utilisait l’anglais vernaculaire afro-américain (AAVE) dans son tweet, ce qui l’aggravait encore.

Un utilisateur a répondu : « Vous nous menacez avec des colonisateurs fantômes ?!?! Est-ce que je viens d’entendre un WHIP effrayant ?!? Lauren a répondu: « Si vous ne me connaissez pas personnellement, je ne sais pas pourquoi vous vous sentez si à l’aise de supposer qui sont mes ancêtres…? J’ai fait beaucoup de travail pour élever les parties de ma lignée qui étaient nuisibles, mais j’ai aussi ont des ancêtres qui ont été les récepteurs du traumatisme.

« De plus, si vous n’essayez pas de me faire du mal, cela ne vous est pas applicable, aucune menace, juste la vérité. Je suis cubain, né à Miami de deux enfants d’immigrants. J’ai une lignée mixte comme la plupart des Cubains. Envoyer de l’amour et lumière pour toi et tes ancêtres. »

Tweets de Lauren Jauregui. Photo : @LaurenJauregui via Twitter

Cependant, les réseaux sociaux n’oublient jamais. Un autre utilisateur s’est arrêté un tweet, qui serait de la mère de Lauren, Clara, qui a contesté sa revendication d’héritage mixte. Il disait: « D’origine espagnole – c’est une pure Latina ORIGINALE! Et elle avait [heart emoji]. »

Bien que certains aient insisté sur le fait qu’il n’était pas possible de « garder le mot ancêtres » parce que chaque personne en a, les gens ont continué à critiquer l’utilisation du mot par Lauren sur Twitter.

Putain c’est Christophe Colomb qui va faire – TPolo (@Tpolo93) 11 août 2021

Les yts colonisent-ils maintenant l’expression « ancêtres » ? ? 🤨🤔 Parce que je n’ai JAMAIS entendu parler de leurs ancêtres jusqu’à maintenant…😒 pic.twitter.com/8PBx8lnUQo — ✧・゚: * ✧anamileth✧ * :・゚✧ (@AnaTheStarBeing) 12 août 2021

nous (les Noirs) faisons appel à nos ancêtres en raison de la force dont nous nous rendons compte qu’ils ont tous dû avoir au cours de leur vie. une yt personne faisant appel à ses ancêtres (une expression popularisée par les Noirs… et elle utilise l’AAE en le faisant) est idiote. pourquoi les appelle-t-elle ? nous fouetter ? – . (@getthesurgery) 12 août 2021

Lauren a maintenant apparemment répondu à la réaction sur Twitter. Elle a tweeté: « Des étrangers sur Internet se trompent et se trompent avec des suppositions et des insultes pour les likes et les retweets.

« Ce n’est que de l’amour, je connais ma vérité et je n’en ai pas honte. Passez une belle journée! »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂