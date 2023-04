El Eternauta : Ricardo Darín fera partie du casting de la série Netflix

in

L’acteur populaire Ricardo Darín a confirmé qu’il fera partie du casting de l’adaptation télévisée du roman graphique El Eternauta qui sortira sur Netflix. Qu’a t’il dit?

L’Eternaute est une bande dessinée emblématique d’origine argentine qui est le produit de l’esprit agité du scénariste Hector German Oesterheld. L’intrigue se concentre sur une invasion extraterrestre de la Terre à travers une tempête de neige toxique qui tue la majeure partie de la population et la résistance des survivants à Buenos Aires. Son protagoniste est Juan Salvo, l’Eternaute, qui, dans un exercice métafictionnel, raconte ce qui est arrivé à l’auteur du roman graphique publié entre 1957 et 1959.

Dans ce contexte, Netflix prépare une série télévisée basée sur ce dessin animé emblématique et il y a déjà un acteur confirmé pour le casting de l’émission : Ricardo Darin. L’interprète expérimenté a une filmographie enviable dans laquelle des titres tels que Neuf reines, contes sauvages, Le secret de ses yeux et le plus récent Argentine, 1985.

« L’Eternaut est un projet énorme et très complexe, c’est une version actualisée qui vise à dépasser les frontières de notre pays. C’est basé sur la vraie BD, mais il y a une nouvelle version et nous sommes tous très excités et mobilisés »a révélé l’interprète primé à CNN Radio Argentine sur le projet attendu qui aura lieu dans Netflix.

Une fiction qui fera parler

Ricardo Darin il a poursuivi en racontant : « C’est un travail très dur, je me prépare car c’est très exigeant physiquement et mentalement. Ce sera quelque chose qui ne passera pas inaperçu. ». La série sera dirigée par Bruno Stagnaro (squats) et devrait avoir une ou deux saisons pour développer cette histoire inoubliable qu’il a imaginée Hector German Oesterheld Capter l’attention de milliers de personnes fascinées par le monde dystopique évoqué par le scénariste.

l’intrigue de L’Eternaute Cela commence par un jeu de tours à Vicente López avec un homme, sa famille et ses amis appréciant ce jeu si typique de la culture argentine jusqu’à ce que la radio mentionne une étrange explosion dans l’océan Pacifique et que l’électricité s’éteigne soudainement. Le cauchemar commence lorsqu’une neige luminescente tombe tuant tous ceux qui entrent en contact avec cette substance. Ensuite, l’un des amis, un expert en physique, crée une combinaison de protection et le protagoniste l’enfile, commençant la légende de L’Eternaute. Reste à savoir quand la série sera tournée et qui accompagnera Darín au casting.

