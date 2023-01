Triade : la macabre histoire vraie de la série de Maite Perroni sur Netflix

Netflix

Maite Perroni revient sur Netflix avec une nouvelle série intitulée Tríada, inspirée d’un événement réel. De quoi s’agit-il et de quoi s’agit-il précisément ?

©NetflixTriade : la macabre histoire vraie de la série Maite Perroni sur Netflix.

Triade C’est l’une des séries les plus attendues du service de streaming Netflix dans la première partie de l’année, puisqu’il mettra en vedette l’une des stars mexicaines les plus populaires telles que Maite Perroni, mais aussi pour avoir une histoire plus qu’intéressante. du prochain 22 févrierles abonnés pourront profiter de cet épisode qui c’est basé sur une histoire vraie. Ensuite, nous vous dirons tout à ce sujet.

Le spectacle suit une femme d’affaires, une danseuse exotique et un expert médico-légal. Ces femmes sont identiques, mais elles ne se sont jamais rencontrées jusqu’à ce que la vie les croise par hasard. De là, ils sont obligés de découvrir la mystérieuse raison pour laquelle ils ont été séparés. En plus de Perroni, il y aura également Ana Layevska, David Chocarro, Ofelia Medina, Flavio Medina et Vicky Araico, entre autres.

+La véritable histoire de Triad, nouvelle série Netflix

Comme la plateforme l’a officiellement annoncé sur ses réseaux sociaux, la série Triade Il est basé sur un événement réel. Bien qu’ils n’aient pas confirmé exactement le cas qu’ils prennent, son intrigue a des points de contact directs avec l’un des documentaires les plus commentés de ces dernières années : Trois inconnus identiquesréalisé par Tim Wardle en 2018 avec Edward Galland, David Kellman et Robert Shafran comme protagonistes.

Cette histoire commence en 1961, lorsqu’une mère célibataire adolescente donne naissance à des quadruplés, mais l’un d’eux meurt pendant l’accouchement, laissant les trois frères. Il a été décidé de donner les enfants à l’adoption, mais l’agence qui avait des psychiatres Viola W. Bernard et Peter B. Neubauer ils ont été intentionnellement placés dans trois familles de styles parentaux et de niveaux économiques différents. Ce qu’ils ne pouvaient pas prévoir, c’est que A 19 ans, déjà adolescents, ces trois jeunes se rencontrent par hasard à l’université et deviennent très proches..

David Kellman, Bobby Shafran Oui eddy galland ils ont grandi à part, mais avec des goûts particuliers qui les reliaient à chacun. Lorsqu’ils se sont rencontrés en 1980, ils ont déménagé ensemble à New York et ont ouvert un restaurant à SoHo, qui a attiré des clients pour son histoire intéressante. Cependant, derrière eux se cachait une autre similitude et c’était la gestion de la colère, surtout après s’être revus en raison de la situation qu’ils ont dû traverser.

En 1995 arrivent les premiers points obscurs de cette histoire, après qu’Eddy Galland se soit suicidé après avoir lutté pendant des années avec sa maladie mentale. Cette année-là, un article du New Yorker a révélé que le psychologue Dr Peter Neubauer et son établissement Child Development Center s’interrogeaient sur la nature par rapport à l’éducation et un nombre inconnu de jumeaux et de triplés auraient été placés dans différentes maisons et observés secrètement pendant que les enquêteurs effectuaient des visites. De cette manière, Kellman, Shafran et Galland faisaient partie de cette étude. qui les a amenés à avoir de graves conséquences et inspire Triadele nouveau de Netflix.

