HBO Max annule les séries « Titans » et « Doom Patrol »

la plateforme de streaming HBO Max vient d’annuler deux de la série DC seront annulés. Selon de nouveaux rapports, la série »patrouille du destin » O »titans » devraient se terminer avec leurs quatrièmes saisons respectives en cours.

Il a été confirmé que les producteurs respectifs de la série considéraient que leur série pourrait être annulée au milieu de tous les changements qui se produisent actuellement chez DC Studios. Avec cela, ils se sont assurés que la saison 4 de » Doom Patrol » et la saison 4 de » Titans » se terminaient par une histoire concluante.

« Bien que ce soient les dernières saisons de »Titans » et »Doom Patrol », nous sommes très fiers de ces séries et ravis que les fans voient leurs finales culminantes », a déclaré un porte-parole de HBO Max. « Nous sommes reconnaissants à Productions Berlanti Oui Télévision Warner Bros. pour avoir créé une série aussi excitante, bourrée d’action et réconfortante ».

De la même manière, les créateurs de la série en ont profité pour dire au revoir à leur équipe de travail. « Je suis immensément fier de nos talentueux acteurs, de notre équipe et de notre personnel de rédaction et de leurs efforts pour donner vie aux 49 épisodes au cours des cinq dernières années », a déclaré le producteur exécutif de « Titans », greg marcheur.

« À nos merveilleux partenaires de soutien chez HBO Max, Warner Bros. Television, Berlanti Productions et DC Studios, merci de nous avoir servis au cours des quatre dernières saisons », a ajouté le producteur exécutif de » Doom Patrol ». Jérémy Carver. « Aussi, à notre brillant casting, à notre équipe indomptable, à notre équipe de rédaction intrépide et, surtout, à nos magnifiques fans : merci beaucoup. Vous avez fait de ce voyage un voyage inoubliable. »

Avant d’arriver sur HBO Max, » Titans » et » Doom Patrol » ont été créés sur l’ancien service de streaming DC Universe. » Titans » a lancé sa première saison en octobre 2018, le quatrième épisode de la série servant de pilote pour » Doom Patrol », qui a eu sa première officielle en février 2019.

La quatrième saison de » Titans » et » Doom Patrol » a été créée en novembre et décembre 2022, respectivement.

Les deux séries sont en pause de mi-saison, il reste donc chacune six épisodes à diffuser sur HBO Max.