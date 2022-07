Pokémon et Sailor Moon font une nouvelle collaboration avec les figurines Psykokwak

Une nouvelle collaboration entre »Pokémon » O »Sailor Moon » est sur le point de voir la lumière, où l’on peut voir Psykokwak habillé comme le populaire Sailor Scouts. Le crossover réalisé par la société de figurines indépendantes faveurGK et est produit par Jouets YAYA. Les nouveaux modèles montrent l’adorable et sympathique Psykokwak cosplayant les quatre Sailor Guardians : Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Venus et Sailor Jupiter.

Dans les figures on peut remarquer l’absence de Sailor Mars qui n’a pas encore de version avec Psykokwak, mais les images partagées suggèrent qu’il y a probablement encore une figure mystérieuse qui est probablement le guerrier disparu. Bien qu’il soit également important de prendre en compte le fait que Psyduck est un type d’eau et que l’élément principal de Sailor Mars est le feu, la raison pour laquelle le Pokémon ne veut pas porter les pantoufles de Rei Hino est donc compréhensible.

Chaque figurine mesure 13 cm de haut et coûtera 94,99 dollars, soit environ 1950 pesos mexicains, une pièce un peu chère, mais que tout bon collectionneur voudra sans aucun doute avoir, surtout s’il est fan du populaire » Les franchises Pokémon » et »Sailor Moon », qui prévoient de grosses sorties dans les mois à venir.

Pokémon présentera sa neuvième génération avec les jeux « Pokémon Scarlet » et « Pokémon Purple », qui sortiront en exclusivité sur la console Nintendo Switch le 18 novembre. Cette dernière entrée principale de la franchise se déroulera dans la région espagnole, adoptant la structure du monde ouvert vue pour la première fois dans Pokémon Legends: Arceus, qui a été lancé plus tôt cette année avec des critiques majoritairement positives.

D’autre part, « Sailor Moon » célèbre le 30e anniversaire de son anime original, la franchise faisant toutes sortes de collaborations pour célébrer sa longue carrière, qui comprend une nouvelle ligne de vêtements de la marque. UNIQLO et une collection dans laquelle »Sailor Guardians » s’associe aux mascottes Sanrio. Une exposition du 30e anniversaire aura également lieu au Japon, mettant en vedette de nouvelles œuvres du créateur. Naoko Takeuchi et du matériel de production des multiples adaptations d’anime et d’action en direct de la série.

L’anime original de » Sailor Moon » de 1992 est disponible via la plateforme de streaming Hulu, tandis que le remake moderne de la série, » Sailor Moon Crystal », est disponible en exclusivité pour Netflix, étant une adaptation plus fidèle à le manga créé par Takeuchi.