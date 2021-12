Date de sortie de l’épisode 10 de la saison 4 de la recrue, où regarder en ligne le timing du Royaume-Uni, de l’Inde et de l’Australie

La date de sortie de l’épisode 10 de la saison 4 de Rookie est un sujet de grande discussion ces jours-ci. Tous les fans d’ABC attendent désespérément la sortie de ses nouveaux épisodes. Mais malheureusement, la date annoncée plus tôt a été annulée et ils ont maintenant officiellement annoncé une nouvelle date.

Nous vous fournirons donc ici toutes les mises à jour concernant la date de sortie de l'épisode 10 de la saison 4 de The Rookie.

La date de sortie de l’épisode 10 de la saison 4 de Rookie est maintenant disponible.

Alors pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas cette série, nous vous en présentons ici une petite intrigue.

The Rookie est une série télévisée dramatique de la police américaine créée pour ABC par Alexi Hawley. Cette série est basée sur un officier du service de police de Los Angeles, William Norcross, qui a déménagé à Los Angeles en 2015 et a rejoint le service de police au milieu des années 40.

Son intrigue n’est-elle pas très addictive ? C’est la raison pour laquelle les gens l’aiment.

Maintenant, sans plus tarder, nous répondrons à votre question sur la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 4 de The Rookie.

Comme vous le savez déjà plus tôt, il a été annoncé que l’épisode 10 serait sur le point de sortir le 19 décembre 2021. Mais en raison d’un certain retard dans le fonctionnement d’ABC, il est maintenant officiellement annoncé que la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 4 de The Rookie est révélée dimanche. nuit Soit le 2 janvier 2022 à 21h, heure normale du Centre.

À quoi peut-on s’attendre dans les prochains épisodes de The Rookie ?

Après avoir connu la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 4 de The Rookie, la prochaine chose la plus importante est de savoir à quoi nous pouvons nous attendre à l’avenir ?

Donc, si l’un d’entre vous aime les scoops spoiler, nous avons quelque chose pour vous. ABC a donné certaines choses officielles à ce sujet.

Ils ont mentionné qu’il s’appellerait « Heartbeat ». Ils l’ont décrit comme dans le prochain épisode, John Nolan connaîtra le passé de Bailey, qu’elle est déjà mariée et doit décider s’ils peuvent vivre ensemble pour toujours ou non. Pendant ce temps, lorsqu’un avion s’écrase au milieu de la ville, l’équipe se précipite pour découvrir pourquoi.

L’épisode 10 mettra également en vedette des invités comme Mattew Glave dans le rôle d’Oscar Mutchinson, Arjay Smith dans le rôle de James Murray, Helena Mattson dans le rôle d’Askey McCarthy et Steve Kaze dans le rôle de Jason Wayler.

Où le regarder en ligne ?

Vous ne pouvez regarder le premier jour que lorsque vous connaissez la plate-forme qui le diffuse et que c’est le bon moment. Cela signifie qu’il est tout aussi important que la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 4 de The Rookie.

Vous pouvez le regarder sur des plateformes en ligne comme Amazon Prime. Mais vous devez obtenir un abonnement payant pour cela.

Comme son heure est 21h00 CST, ce qui équivaut à 15h00 au Royaume-Uni, 8h30 à l’heure indienne et 14h00 à l’heure australienne.

Dans cette dernière section, nous sommes sur le point de conclure cette page. Nous avons répondu à toutes vos questions possibles comme la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 4 de The Rookie, qui est le 2 janvier 2022. Nous avons également discuté de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans les prochains épisodes et de tout le temps possible et où vous pouvez regarder cette série.

Pour tout épisode à venir, veuillez rester connecté avec nous. Nous vous tiendrons au courant des dernières mises à jour liées à cette série.

