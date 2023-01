Joker 2 : Lady Gaga confirme qu’elle a commencé à filmer la suite de DC

Le prochain Joker suite, Joker : Folie à deuxverra Lady Gaga en entrant dans le rôle du Dr Harleen Quinzel alias Harley Quinn, et l’actrice et chanteuse a apparemment révélé qu’elle avait commencé à filmer le suivi de DC. Partageant une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle elle remercie l’Académie pour sa récente nomination aux Oscars, Lady Gaga révèle qu’elle est « en train de tourner ». Ce qui ne peut que signifier qu’elle est maintenant en train de donner vie à Harley Quinn pour la suite musicale.





« Merci beaucoup à l’Académie d’avoir nominé ma chanson « Hold My Hand » pour un Oscar cette année ! » légende à côté d’une image d’une Lady Gaga ravie lit. « Écrire cette chanson pour le film Top Gun: Maverick a été une expérience profonde et puissante que je n’oublierai jamais. Tellement reconnaissant pour la magie de la musique et du cinéma. Je t’aime mon co-scénariste @bloodpop Je suis sur le plateau de tournage maintenant grand amour aux petits monstres ! »

Réalisé une nouvelle fois par Todd Phillips à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Scott Silver, Joker : Folie à deux reprendra avec Joaquin Phoenix dans le rôle d’Arthur Fleck alias le Joker. Après avoir été transformé en Clown Prince of Crime dans le premier film, la suite trouvera Fleck maintenant emprisonné à Arkham Asylum, où il rencontre la psychiatre étonnamment compréhensive, le Dr Harleen Quinzel.





Joker: Folie à Deux serait racontée entièrement du point de vue de Harley Quinn

Sensation pop et Une star est née La star Lady Gaga rejoindra l’univers cinématographique de DC en tant que Harley Quinn dans Joker : Folie à deux, avec des rumeurs affirmant que la suite sera entièrement racontée de son point de vue et transformera ainsi l’histoire en comédie musicale. « Apparemment, Joker 2 n’est pas tant un film Joker, c’est une Harley Quinn… C’est du point de vue de Harley Quinn », ont affirmé des sources. « Et la raison pour laquelle c’est une comédie musicale, c’est parce que c’est ainsi qu’elle perçoit sa relation avec Joker. «

Créé par Paul Dini et Bruce Timm pour le film acclamé par la critique Batman : la série animée En 1992, Harley Quinn commence sa vie en tant que Dr Harleen Quinzel, psychiatre à l’asile d’Arkham de Gotham City qui tombe amoureuse de son patient, le Joker. Le personnage est devenu un incontournable du monde de Homme chauve-souriset a déjà été représentée en action réelle par Margot Robbie dans les goûts de Suicide Squad, Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn), et La brigade suicide.

La décision de raconter l’histoire de Joker : Folie à deux en tant que comédie musicale a surpris tout le monde, mais la compositrice Hildur Guðnadóttir a depuis défendu la décision en la qualifiant d' »intéressante » et de « logique ».

« C’est une décision intéressante. Et je pense que c’est vraiment excitant de voir comment ça se déroule. Et je pense que c’est en quelque sorte logique en même temps. C’est à la fois logique et aussi très surprenant. Pour moi ainsi que pour le public. une très belle conversation et je suis vraiment excité de voir comment ça se déroule. »

Les Joker La suite est également due à la star Zazie Beetz dans le rôle de Sophie Dumond aux côtés de Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland et Harry Lawtey. Joker : Folie à deux devrait sortir en salles le 4 octobre 2024.