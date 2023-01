Le réalisateur de Creed 3, Michael B. Jordan, révèle les conseils que lui a donnés Jon Favreau

Panthère noire la star Michael B. Jordan fera ses débuts en tant que réalisateur avec le prochain blockbuster de boxe, Credo III, et bien que cela puisse sembler une tâche ardue pour un cinéaste débutant, Jordan a reçu des conseils clés de certains des réalisateurs les plus titrés. Apparaissant dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, Jordan a révélé qu’il avait parlé avec des gens comme Homme de fer le réalisateur Jon Favreau et Une étoile est née Bradley Cooper, qui lui ont tous deux suggéré de commencer la production le Credo III de la même façon.





« L’un des meilleurs conseils que j’ai reçus est celui de Bradley Cooper et Jon Favreau. Ils étaient essentiellement du genre : ‘Fais ton premier coup aussi vite que possible.’ Comme, c’est l’un des – Cela peut ralentir toute votre journée. Vous savez, si vous ne prenez pas ce premier coup très tôt, vous n’allez probablement pas faire votre journée. Donc, dès que vous obtenez éteint, le train roule et la machine ne s’arrête pas, donc vous obtiendrez plus que probablement plus de photos que vous [would]. »

Évitant les pièges dangereux de la procrastination, Favreau et Cooper ont conseillé à Jordan de commencer ses journées de tournage le plus tôt possible et de profiter ainsi au maximum de la journée. Et il semble certainement que Jordan ait pris ce conseil en compte.

Credo III reprend cinq ans après Credo II. Après avoir dominé le monde de la boxe, Adonis « Donnie » Creed a prospéré tant dans sa carrière que dans sa vie de famille. Mais lorsqu’un ami d’enfance et ancien prodige de la boxe, Damian « Dame » Anderson, refait surface après avoir purgé une longue peine de prison, il a hâte de prouver qu’il mérite sa chance sur le ring. La confrontation entre anciens amis est plus qu’un simple combat. Pour régler le compte, Donnie doit mettre son avenir en jeu pour combattre Dame, une combattante qui n’a rien à perdre.





Les combats de Creed 3 ont été inspirés par l’anime

United Artists publie des images de Warner Bros.

La bataille entre Creed et Dame semble être l’une des plus brutales de la franchise, Jordan révélant d’où il s’est inspiré pour tourner les scènes de combat très attendues.

« C’était un cadeau et une malédiction. Il y a eu huit autres films avant moi, et nous avons tourné – vous pouvez filmer un match de boxe de tellement de façons différentes », a déclaré Jordan. «Je pense que parce que j’étais un peu coincé, cela m’a forcé à être plus créatif et à vraiment sortir des sentiers battus pour rendre les combats différents… et j’ai eu une énorme influence d’anime japonais sur beaucoup de mes combattants. C’est dur. Vous avez parfois un embout buccal, vous avez des gants. Tu dépends toujours de tant de gens. Votre équipe est tout. Donc, pour pouvoir être au milieu d’une scène de boxe, honnêtement, c’est parfois plus facile parce que je peux diriger pendant que je joue. Si j’ai besoin de vous déplacer un peu vers le haut, je bouge juste un peu comme ça, et puis j’obtiens la photo dont j’ai besoin.

Credo III est réalisé par Michael B. Jordan, avec un scénario de Keenan Coogler et Zach Baylin d’après une histoire qu’ils ont co-écrite avec Ryan Coogler. La suite met en vedette Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris et Credo 2 star Florian Munteanu, ainsi que Selenis Leyva, Thaddeus J. Mixson, Spence Moore II, Mila Davis-Kent et Canelo Álvarez.

Credo III est prévu pour le 3 mars 2023 par United Artists Releasing.