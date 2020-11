Travis Scott béni avec une première copie de NBA 2K21 prête pour PS5

Travis Scott est actuellement en partenariat créatif avec Sony.

Cette semaine, les joueurs bénéficieront de l’expérience d’une vie alors que la PlayStation 5 sera lancée dans le monde. Les fans attendent depuis des mois la nouvelle console et ils ont hâte de voir ce que la prochaine génération de jeux leur réserve. La PlayStation 5 promet de produire une tonne d’excellents titres de lancement et il y aura également des ports de nouvelle génération de jeux déjà établis. Dans cet esprit, il est facile de voir pourquoi les gens seraient excités. L’un des jeux à recevoir un port PlayStation 5 n’est autre que NBA 2K21. En fait, l’un des principaux hommes derrière le jeu, Ronnie Singh, a montré quelques teasers des nouveaux graphismes en magasin. Il s’avère que Travis Scott sera l’un des premiers à expérimenter ces graphismes alors que Ronnie lui a offert l’un des premiers exemplaires à être produits. « C’est le plus grand lancement de l’histoire de 2K et toujours une excellente innovation avec le partenaire créatif stratégique de PlayStation et mon bon ami. Il a fallu lui obtenir l’un des premiers exemplaires imprimés au monde. Seulement à partir d’ici sur cette PS5! » Ronnie a écrit à propos de Travis. le Astroworld Le rappeur est actuellement au milieu d’un partenariat créatif avec Sony, il est donc logique que l’artiste reçoive un tel avantage. Le 12 novembre, tout le monde pourra vivre la même chose que Scott, alors tenez-vous bien encore quelques jours. Rich Fury / Getty Images