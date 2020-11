Le teaser de l’album « RESONANCE Pt.2 » de NCT suscite un débat en ligne animé sur son allégation de plagiat

Le 8 novembre NCT a tweeté une photo…

… Comme le teaser de leur album «RESONANCE Pt.2» pour NCTzens.

Peu de temps après la révélation, cependant, certains internautes coréens sont devenus convaincus que le concept …

… Est prétendument « plagié« De la marque de mode SUNNEI«CAMPAGNE PRINTEMPS ÉTÉ 2020».

On a même fait remarquer que le membre Sungchan est « habillé en à peu près la même tenue»Comme celui qu’un mannequin porte sur la photo promotionnelle de SUNNEI.

Les couleurs, les tenues, la disposition générale et le concept… sont tout simplement trop similaires. Et une séance photo de mode S / S au hasard pour 2020 n’est pas quelque chose à rendre hommage, donc cette excuse de choix ne fonctionnera pas non plus… Si ce n’est pas du plagiat, alors dites-moi ce que c’est. À tout le moins, la campagne SUNNEI devait être une sorte de référence. Dans ce cas, j’espère vraiment que SM Entertainment a au moins pris contact avec SUNNEI et lui a parlé de l’utiliser comme référence. – Net-citoyen

Alors que les fans de NCT sont venus à la défense du groupe et ont affirmé que « ces thèmes et tenues sont communs aux concepts rétro et ne peuvent donc pas être considérés comme du plagiat«…

«Les gens debout comme ça sur les photos de groupe est l’une des poses les plus courantes… Je ne peux pas croire que les gens pensent que c’est du plagiat.»

«Chaque photo de remise des diplômes du lycée plagie alors la campagne SUNNEI. Laisse-moi tranquille. Et quant aux tenues, peut-être que la marque a sponsorisé le look. Qui sommes-nous pour dire?

«NCT fait des photos de groupe comme celle-ci depuis des lustres maintenant. Cela ressemble à la campagne SUNNEI parce que les deux images contiennent beaucoup de monde. Ils portent tous des tenues rétro similaires. Ils sont tous immobiles. Ce n’est pas une raison suffisante pour appeler cela du plagiat… »

… La suspicion ne cesse de grandir.