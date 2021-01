Comment mettre à jour la version MIUI sur votre Xiaomi et la mettre toujours à jour

Gardez votre Xiaomi à jour avec la dernière version de MIUI pour profiter de toutes les nouvelles du système.

La mise à jour de votre mobile Xiaomi vers la dernière version de MIUI disponible est essentielle pour que vous puissiez profiter des dernières nouvelles du système d’exploitation. Par conséquent, dans cet article, vous pouvez apprendre à mettez à jour la version MIUI sur votre Xiaomi et gardez-la toujours à jour vous n’avez donc pas à vous soucier de la recherche de mises à jour ou non disponibles.

Si vous ne voulez manquer aucune modification de votre Xiaomi ou de vos futures actualités MIUI, nous vous expliquons comment mettre à jour la version de cette couche de personnalisation sur votre Xiaomi et comment la maintenir à jour automatiquement.

Comment mettre à jour la version MIUI sur votre Xiaomi

La mise à jour de la version MIUI sur votre Xiaomi est un processus simple que vous pouvez maîtriser sans problème. Tous les téléphones mobiles du fabricant chinois comprennent un section dédiée exclusivement aux mises à jour du terminal. Grâce à cette fonction, vous pouvez vérifier si des mises à jour sont disponibles et, le cas échéant, les télécharger et les installer pour ajouter les dernières modifications au système d’exploitation.

Comme nous l’avons expliqué dans le guide pour mettre à jour Android, la méthode la plus simple pour mettre à jour le système est les OTA ou les mises à jour. sur l’air, qui se présentent généralement sous la forme de notification pour vous informer qu’une mise à jour MIUI est disponible. Si vous ne recevez pas ce message, vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement avec le processus suivant:

Ouvrez Paramètres et cliquez sur « Au téléphone ». Cliquer sur « Mettre à niveau le système », La première option. Sur la nouvelle page, le mobile recherchera automatiquement les mises à jour disponibles, bien que vous puissiez également cliquer sur le bouton « Vérifier les mises à jour » pour les chercher à nouveau. S’il y a des mises à jour en attente, cliquez sur « Mettre à jour » et le téléchargement de la nouvelle version commencera et son installation ultérieure.

Cette installation prendra quelques minutes, mais elle vous permettra de profiter de la nouvelle version de MIUI avec toutes les données que vous aviez stockées dans le terminal. Il est recommandé de suivre ce processus de temps en temps pour vérifier si Xiaomi a publié une mise à jourcar il est important que le téléphone soit toujours à jour pour disposer des dernières fonctionnalités, notamment en matière de sécurité.

Comment toujours garder la version MIUI à jour sur votre Xiaomi

Si vous ne souhaitez pas avoir à rechercher de temps à autre des mises à jour ou non, vous pouvez configurer le téléchargement automatique des nouvelles versions sur votre mobile Xiaomi. C’est un processus qui vous prendra à peine quelques secondes et qui vous permettra de ne pas tenir compte des mises à jour sachant que le système d’exploitation de votre terminal sera toujours à jour.

Pour réaliser cette configuration, nous partons du menu dont nous avons parlé précédemment, «Mise à jour du système». À partir de là, vous devez effectuer les étapes suivantes pour toujours garder la version Xiaomi MIUI à jour.

Clique sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Choisir « Mettre à jour les paramètres » dans le menu d’options qui apparaît. Activez la première option, « Télécharger automatiquement », afin que les mises à jour soient téléchargées automatiquement lorsque le mobile est connecté à un réseau Wi-Fi. Les packages de mise à jour sont généralement de grande taille, il est donc préférable de les télécharger à partir d’un réseau Wi-Fi pour éviter de perdre toutes les données mobiles. Vous pouvez également activer l’option « Installer automatiquement », utilisé pour installer la mise à jour la nuit lorsque vous n’utilisez pas votre mobile. C’est une fonction très intéressante, car si vous effectuez l’installation pendant la journée, vous devrez renoncer à utiliser l’appareil pendant tout le processus, ce qui peut prendre un temps considérable.

Les mises à jour du système sont essentielles pour que le système continue de fonctionner normalement. Non seulement vous vous rapprochez de l’actualité marquante comme le renouvellement de l’appareil photo dans le cas de MIUI 12, mais aussi ils servent à corriger les bogues et à corriger les failles de sécurité. Par conséquent, vous devez mettre à jour votre téléphone chaque fois que de nouvelles versions sont disponibles. Comme vous l’avez vu, dans le cas de Xiaomi et MIUI, la mise à jour est un processus qui se distingue par sa simplicité.

