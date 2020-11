Qui est Kim Plath? Nouveaux détails sur la matriarche controversée de la famille sur «  Welcome To Plathville  » de TLC

TLC a récemment présenté le monde à la famille Plath via son émission Bienvenue à Plathville.

Les Plaths sont une famille de musiciens de Géorgie qui tourne en tant que groupe de Southern Gospel. Kim et Barry sont les parents de neuf enfants très blonds (et apparemment très protégés).

Ils sont religieux et Kim et Barry exigent également que leurs enfants n’utilisent pas la technologie.

Avec la première saison de Bienvenue à Plathville Juste au coin de la rue, nous sommes curieux d’en savoir plus sur la matriarche de la famille Plath.

Qui est Kim Plath?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur la matriarche de la famille Plath.

Les parents de Plath ont déplacé leurs enfants dans une ferme située à 10 milles de la ville la plus proche; Cependant, dans la bande-annonce de la saison deux de la série, ils ont révélé qu’ils avaient déménagé en ville.

Ils étaient très isolés pendant la première saison de leur émission, et comme beaucoup d’émissions à succès de TLC, comme la famille Duggar, Kody Brown et sa sœur épouse le clan, et la famille quintuplet sur Outdaughtered, TLC nous donne un aperçu d’une grande famille avec un mode de vie qui est étrange pour la plupart des gens.

Pas de télé? Pas de soda? Pas d’amis ou de vie sociale? C’est la réalité pour les enfants de Plath.

Jetons un coup d’œil à ce que nous savons de la matriarche de la famille Plath et de ce qui l’a conduite à ce style de vie extrêmement conservateur.

Depuis combien de temps Kim et Barry Plath sont-ils mariés?

Kim est mariée à son mari Barry Plath depuis 23 ans.

Elle prétend que Dieu lui a dit qu’elle allait épouser Barry.

Dans l’émission, elle affirme que Dieu a dit à Barry qu’il allait l’épouser.

Cela aurait eu lieu le même jour avant que l’un ou l’autre ne manifeste un intérêt amoureux l’un pour l’autre. Lorsqu’ils ont découvert qu’ils avaient tous les deux la même «vision», ils ont décidé que c’était leur destin et se sont mariés peu de temps après.

C’est une naturopathe.

Kim est une naturopathe qui voit les clients sortir de son bureau à domicile – ou du moins elle le faisait auparavant.

Son site Web «Energy for Life» est en panne et redirige vers une page Go Daddy.

Si elle voit encore des patients, en tant que naturopathe, Kim utilise des remèdes naturels pour traiter le corps contre les maladies. Sa pratique est sans science.

Qui est sur le Bienvenue à Plathville jeter?

Kim Plath a des bébés depuis plus de deux décennies. Son aîné, Ethan, a 22 ans. Hosanna a 21 ans. Michée a 19 ans. Moriah a 17 ans, Lydia a 16 ans, Isaac a 14 ans, Ambre 11 ans, Cassia 9 ans et Mercy 7 ans.

Les six plus jeunes sont toujours à l’école et Kim les élève à la maison.

La femme d’Ethan Plath, Olivia Plath, est également présente dans l’émission et est à l’origine de nombreux drames entre les enfants plus âgés de Plath et leurs parents.

Kim Plath ne veut pas que sa fille, Moriah, aille à l’université.

Sur une epsiode au cours de la première saison, Moriah a parlé à sa mère de son envie d’aller à l’université.

Quelle a été la réponse de Kim?

«Partout où vous allez, il n’y a que de la pornographie et des déchets», a-t-elle déclaré dans l’émission.

Moriah a ensuite dit à sa mère qu’elle avait l’impression qu’elle préférait les autres enfants à elle.

Elle a exprimé le désir d’aller dans une université voisine où elle pourrait se rendre chez elle quand elle le voulait. Kim s’est hérissée de cette idée car ce n’est pas la vision qu’elle a de la vie de sa fille.

Moriah s’est depuis émancipée de ses parents et les téléspectateurs auront un aperçu de sa nouvelle vie au cours de la deuxième saison.

Kim Plath ne voulait pas que son fils aîné, Ethan, se marie avec Olivia.

Le plus vieux Plath, Ethan, épouse une étrangère, Olivia.

Avant de se marier, Kim était contre le mariage et a demandé à son fils de rompre avec elle.

Olivia ne vit pas le style de vie «traditionnel» que Kim oblige sa famille à mener.

Olivia est plus libre d’esprit et a ouvert les yeux d’Ethan sur le monde en dehors de l’enceinte de la famille Plath. (Pensez: vin rouge, aller à la gym, monter dans un avion, etc.)

Grâce à Olivia, Ethan a pu découvrir le goût du sucre.

Il a commencé à aller au gymnase, ce qui à son tour a conduit à une relation fracturée entre Ethan et sa mère et à l’époque, ils n’auraient pas parlé pendant des mois.

En fait, dans l’émission, Kim et Barry déclarent qu’Ethan et Olivia ne sont pas autorisés à côtoyer le reste de leurs frères et sœurs sans la présence des deux.

Comment Joshua Plath est-il mort?

À l’automne 2008, Kim Plath était enceinte de son 8e enfant et faisait du jardinage sur sa propriété.

Elle était dans la banlieue familiale et elle a accidentellement écrasé son fils Joshua, âgé de 17 mois, une tragédie qu’elle détaille sur son blog, qui a depuis été supprimée.

« J’ai vécu en enfer sur terre. Je me réveillais tous les matins et fonctionnais. Mais à peine. Je voulais mourir », a-t-elle écrit.

Son fils est mort avant même d’arriver à l’hôpital.

Elle a également évoqué l’accident dans un épisode récent de la série en disant que son mari était en fait plus dur qu’elle car au lieu de simplement perdre un fils, il avait en fait perdu un fils. et une épouse parce qu’à la suite de l’incident, elle faisait simplement des gestes pour rester en vie.

Quelle religion les Plath pratiquent-ils?

Bien que l’on ne sache pas à quel secteur du christianisme les Plath font partie, ce sont des chrétiens pieux.

Quand est-ce Bienvenue à Plathville première saison 2?

Vous pouvez assister à la première de la saison 2 de Bienvenue à Plathville sur TLC le mardi 10 novembre à 22 h HE.

Amy Lamare est une écrivaine et éditrice basée à Los Angeles qui couvre le divertissement, la culture pop, la beauté, la mode, le fitness, la technologie et l’intersection de la technologie, des affaires et de la philanthropie. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et Facebook.