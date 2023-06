Un clip exclusif de Chevalier BTS trouve Kelvin Harrison Jr. maîtrisant le violon

L’acteur primé Kelvin Harrison Jr. maîtrise le violon dans ce clip exclusif des coulisses du drame biographique à venir Chevalier. Les images des coulisses montrent la co-vedette Samara Weaving et le réalisateur Stephen Williams faisant l’éloge de l’engagement de Harrison Jr. à incarner le musicien titulaire franco-caribéen Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, tous deux émerveillés par la façon dont l’acteur a maîtrisé le violon pour le film. Découvrez l’exclusivité Chevalier clip ci-dessous.





Réalisé par Stephen Williams et écrit par Stefani Robinson, Chevalier est basé sur l’histoire vraie du compositeur Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, fils illégitime d’un esclave africain et d’un propriétaire de plantation français, qui atteint des sommets dans la société française en tant que compositeur avant une histoire d’amour malheureuse. Né le 25 décembre 1745, Bologne est inscrit au pensionnat de Paris où il excelle au violon. Il continuerait à présenter à la cour de la reine française Marie-Antoinette, qui l’a fait chevalier Chevalier de Saint Georges. Ses prouesses musicales lui ont valu des éloges, de l’argent et une popularité romantique au milieu des troubles politiques parmi les masses françaises.

Mais sa race et ses choix romantiques lui ont valu de nombreux ennemis, qui se sont finalement combinés pour provoquer sa disgrâce. Son titre de chevalier a été dégradé et, avec la rébellion imminente, ses allégeances sont passées de la royauté et de l’élitisme à la cause populiste et à la révolution ouverte.

Chevalier est dirigé par Kelvin Harrison Jr. (Elvis, Mufasa : Le Roi Lion) comme Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges aux côtés de Samara Weaving (Cri VI, Prêt ou pas) comme Marie-Joséphine de Montalembert, Lucy Boynton (rue chanter) comme Marie-Antoinette, Marton Csokas (L’égaliseur) comme Marc René, marquis de Montalembert, Alex Fitzalan (Homme svelte) comme Louis Philippe II, duc d’Orléans, et Minnie Driver (Sans voix, Chasse de bonne volonté) comme Marie-Madeleine Guimard.

Chevalier est classé frais sur les tomates pourries

Chevalier a eu sa première mondiale au Festival international du film de Toronto 2022 en septembre, et est maintenant assis avec une note « fraîche » de 76 % sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. « Soutenu par le travail exceptionnel de Kelvin Harrison Jr. dans le rôle-titre, Chevalier offre une passerelle divertissante dans la vie incroyable d’un artiste brillant », lit le consensus critique. Si cela n’était pas déjà assez prometteur, le score d’audience a atteint des sommets de 97 %, ce qui suggère que Chevalier est une digne adaptation de la vie réelle de l’icône.

« Chevalier est un drame d’époque exquis et bien joué. Cela met en lumière l’éclat d’un homme extraordinaire délibérément oublié par l’histoire », déclare Julian Roman de MovieWeb à propos du drame.

Maggie Lovitt de Collider était également amoureuse de Chevalier en disant, « Chevalier s’attardera avec son public, suffisamment longtemps, espérons-le, pour ramener les contributions de Bologne à la musique dans les conversations académiques. Mae Abdulbaki de Screen Rant récompense quant à elle Chevalier une note presque parfaite de 4/5 et dit : «Chevalier est magnétique, une fiction historique qui s’élève au-delà du biopic conventionnel pour livrer un drame mémorable sur la vie de son sujet.

Chevalier sera disponible auprès de tous les principaux détaillants numériques, y compris Prime Video, Apple TV, Vudu et Movies Anywhere le 16 juin.