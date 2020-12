Mark Hamill partage sa réaction à cette grande surprise de Star Wars dans The Mandalorian Finale

[The following article contains massive spoilers from The Mandalorian Saison 2 finale.]

The Mandalorian La saison 2 est terminée Guerres des étoiles les fans ébranlés par les exploits qu’ils ont accomplis, en particulier sa finale qui a laissé les mâchoires en suspens avec l’apparition en camée du légendaire maître Jedi de Mark Hamill, Luke Skywalker. Mais contrairement aux fuites sur les débuts de Rosario Dawson en tant qu’Ahsoka Tano, à part les spéculations sur les Jedi qui sauveraient Baby Grogu, rien n’indiquait que l’acteur était prêt à reprendre son rôle. En fait, Hamill est choqué de constater que, bien qu’il se prépare pour son apparition dans la série depuis plus d’un an, cela n’a pas été gâché par des fuites antérieures.

Bien avant que Disney + ne publie accidentellement la nouvelle de la sélection de Rosario Dawson pour jouer la première apparition en direct de l’ancien Jedi Ahsoka Tano de la série, la rumeur tournait avec les innombrables fuites qui avaient confirmé son casting. Mais dans le cas de Mark Hamill reprenant le personnage bien-aimé de Luke Skywalker, il n’y avait même pas un murmure de la possibilité que cela se produise.

Mais comme l’entrée de Luke Skywalker dans The Mandalorian était hautement probable, beaucoup avaient théorisé comment le personnage serait refondu et un jeune acteur jouerait le rôle car non seulement le processus de vieillissement numérique de Hamill était coûteux et difficile, mais aussi, il avait lui-même, a fortement nié la possibilité qu’il reprenne le personnage. Il s’est avéré que c’était une ruse pour garder les grandes nouvelles secrètes et cela a fonctionné!

« Le fait que nous ayons pu garder mon implication secrète pendant plus d’un an sans fuites n’est rien de moins qu’un miracle, » Mark Hamill a tweeté samedi. « Un vrai triomphe pour les spoilers partout! »

La finale de la saison de The Mandalorian vu Luke Skywalker trancher les menaçants Dark Troopers dans le style de Dark Vador et chasser Baby Grogu pour lui donner l’entraînement dont il a besoin pour canaliser correctement ses pouvoirs. Contrairement à de nombreux rapports selon lesquels toute la séquence commençant par Luke entrant dans le vaisseau de Moff Gideon pour lui faire ses adieux avec Baby Grogu était en fait jouée par l’acteur Max Lloyd-Jones avec le visage CGI de Hamill, ce n’était pas tout lui.

Oui, l’acteur Max Lloyd-Jones de la liste des crédits de l’épisode en tant que remplaçant de Luke, Jon Favreau a confirmé à Bonjour Amérique qu’Hamill n’a pas seulement prêté sa voix pour Luke, mais était également présent sur le plateau pour filmer son camée après quoi son visage a été vieilli à l’aide de la technologie VFX.

« Nous avons commencé toute la série avec la révélation de Baby Yoda – avec la révélation de Grogu – c’était un secret dont tout le monde était vraiment époustouflé. Et puis le tout dernier épisode avec Mark Hamill sur le tournage et nous utilisons la technologie dont nous disposions pour le vieillir et essayer de le faire ressembler autant qu’il le faisait dans les vieux films. «

Bien qu’il n’ait fourni aucune explication supplémentaire, on peut en déduire que Lloyd-Jones est probablement venu jouer la séquence d’action de badass avant que Luke ne se retrouve face à face avec Grogu. Même si le Jedi de CGI n’était pas parfait, c’était toujours un régal de voir Mark Hamill reprendre son rôle emblématique. Vous pouvez voir le chat complet de Favreau avec GMA ici.

